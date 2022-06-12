12 Haz 2022 - 14:20- Gündem G: 12 Haz 2022 - 14:21

Aygün’den TRT’ye ziyaret

Başkentte çeşitli temaslarda bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı ziyaret etti
Aygün’den TRT’ye ziyaret mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara’da bir de nezaket ziyaretinde bulundu. AKP İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile birlikte TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı ziyaret eden Başkan Aygün, ilçede hayata geçirdikleri projeleri paylaştı

12 Haz 2022 - 14:20 - Gündem

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