Aygün’den TRT’ye ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe genelinde devam eden projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara’da bir de nezaket ziyaretinde bulundu. AKP İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile birlikte TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı ziyaret eden Başkan Aygün, ilçede hayata geçirdikleri projeleri paylaştı