KYÖD 36'ncı başkanını seçiyor

Kocaeli’nin en köklü ve saygın derneklerinden olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin 16. Olağan Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Metropol İş Hanı’nda bulunan dernek binasında yapıldı. 389 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu KYÖD’ün onursal üyelerle beraber yaklaşık 500 üyesi bulunuyor. Mevcut başkan Didem Turan kongrede aday olmazken Yrd. Doç. Dr. İlbeyi Kılavuz ve KYÖD Başkan Yardımcısı Uğur Saral adaylığını açıkladı.

KYÖD’Ü YALNIZ BIRAKMADILAR

Kongreye İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, AB eski Bakanı Ali Haydar Konca ve eşi Naciye Konca, İzmit Belediyesi Koordinatörü Eray Bodur, CHP İzmit belediye Meclis Üyesi ve KYÖD eski Başkanı Hakan Tanta, Eski Baro Başkanı Fahri Örengül, Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Sabri Mutlu, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Aslan, TMMOB İKK Kocaeli Şube Sekreteri Murat Kürekçi, MMO Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, CHP İl Eski Başkanı Cengiz Sarıbay, ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Birol Sağlam, KYÖD üyeleri katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Fahri Örengül yaparken divan üyeliklerini Demet Arslanbaş ve İlker Avcı gerçekleştirdi.

“ZORLU BİR SÜREÇTE GÖREVE GELDİK”

Toplantıda ilk konuşmayı mevcut başkan Didem Turan gerçekleştirdi. Turan konuşmasında, “KYÖD için önemli bu günde bizi yalnız bırakmayan tüm üyelerimize teşekkür ederim. KYÖD’E hizmet etmekten büyük onu duydum. 2018’de göreve geldiğimizde zorlu bir süreç geçirdik. Ekonomik kriz, pandemi ve KYÖD’ün maddi durumu zorlukları arttırdı. Ama bu sorunlar disiplinli çalışmalar ile çözüldü. En büyük borç kalemimiz olan kamu borçlarını yapılandırdık. Ardından dernek lokalinin kiralanmasını sağlayarak hizmete sunduk. Eski çalışanlara olan borçlarımız vardı. Bunları tek tek sulh yöntemi ile çözmeye çalıştık. Biz bu süreçleri uygun bir şekilde çözmeye çalışırken üyelerimiz bizi yalnız bırakmadı. Bizlere güç ve katkı gösterdiler. Sorunları aşılabilir kıldık. Üyelerimizden 2022 dahil bütün aidatları ödemeleri çağrılarında bulunduk üyelerimizin büyük bir kısmı olumlu dönüş yaptı. 2018’den bu yana Başkanlık yapıyorum. Şimdiki mali tabloda her bir yöneticinin emeği var. Sizler katkı sundukça olumluluklar daha da artacak” ifadelerini kullandı.

OY ÇOKLUĞU İLE KÜRSÜDEN İNDİRİLDİ

KYÖD eski Başkanlarından Mehmet Toker 5 dakika ile sınırlandırılan üye konuşmasını yaklaşık 20 dakika aştı. 25 dakikadan uzun süre konuşan Mehmet Toker’e divan Başkanı Fahri Örengül tepki gösterdi. Divan Başkanını dahi konuşturmayan Toker tepkilere rağmen kürsüden inmedi. Fahri Örengül duruma tepki gösterdikten sonra Toker’in konuşmasının bitmesini oylamaya sundu. Toker Oy çokluğu ile kürsüden indirildi.

“ATATÜRK’ÜN NEFERLERİYİZ”

Genel Kurul adayların konuşmaları ile devam etti. İlk konuşmayı Uğur Saral gerçekleştirdi. Saral konuşmasında, “Her Yarış için asıl hedef kazanmaktır. Önemli olan burada olmak. Burada başkan adayı olarak sizlere seslenmek onurların en büyüğü. KYÖD Atatürk’ün gösterdiği çağdaş dünyaya katkı vermeyi sürdürür. KYÖD yapılanları yeterli görmez. KYÖD’ün ayakta durmasının nedenlerinden biri bunlardır. Bizler “Benim mirasım akıl ve bilimdir” diyen Atatürk’ün neferleriyiz. KYÖD akıl ve bilimi esas alarak çağa ayak uydurmuştur. İşte bizler öncelikle aklı ve bilimi esas alarak bu önemli görevi sürdürmek istiyoruz.

“KYÖD VE SİYASET”

Son günlerde KYÖD ve siyaset ilişkisi dillendiriliyor. Atatürkçülüğün kimileri için siyaset kabul edildiği bir dönemde kimse kusura bakmasın KYÖD’e siyaset bulaştıracağız. Ülke yangın yeriyken suspus oturan sıradan bir dernek olmamızı beklemesin. Gerekirse sahaya inen, laik eğitimin karşısında olanların karşısında durabilen, hukuktan ve adaletten yana bir KYÖD olacağız. Gücümüzü Atatürk’ten aldık. Birlikte çalışmakta onur duyduğum İlbeyi Kılavuz ve ekibine başarılar diliyorum. Hem yönetim ve denetim kurulunun desteği ile yola çıktık. Derneğimizin çıtasını daha da yukarı çıkarmak için, derneğimize taze kanlar kazandırmak için, daha çok öğrenciye burs verebilmek için çalışacağız. Kuşkusuz hedeflerimiz büyük. Başta meslek odaları ile kuracağımız ilişkiler ile KYÖD’ün kollektif bilincini arttırmak istiyoruz. Gücümüz yettikçe daha çok burs vereceğiz. Gençlik ile büyüyeceğiz. KYÖD hak arayanların yanında olacak. KYÖD sesi az çıkanlara ses verecek” dedi.

“SİZLERDEN YETKİ İSTİYORUZ”

Daha sonra kürsüye çıkan İlbeyi Kılavuz adaylık propagandasını gerçekleştirdi. Kılavuz konuşmasında, “Biz KYÖD’e emek veren, sorunlarla uğraşan, koşturan, özel günler için çabalayan ve emeğin farkına olarak bir araya geldik. Daha sonra biz temsilci seçtik. Burada bizim için başkanlık önemli değil. Bizim amacımız demokrasiyi benimsemiş, Atatürk’e olan sevgi ve saygısını göstermekten çekinmeyen, derneğimize emek vermiş, bir şekilde kamuoyunda tanınan ve enerjisi yüksek kişiler ile yola çıktık. Sürecin geldiği noktada sizlerden temsil yetkisi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DERNEĞİ EN ÇOK SEVEN DERNEK İÇİN EN ÇOK ÇALIŞANDIR”

Yönetimindeki isimleri tanıtan Kılavuz, “Kocaeli Akademik odalar Birliği ile birlikte yapacağımız etkinlikler olacak. Haftalık söyleyişi programları yapacağız. Nitelikli çalışmalar yapacağız. Kültür Turları yapacağız. KYÖD’ün öz kaynaklarını arttırmak istiyoruz. Kocaeli Tarihi arşivi çalışmalarına devam ediyoruz. Kültür Sanat etkinliklerini destekler ile yapmak istiyoruz. Genç KYÖD bizim olmazsa olmazımız. Eskiden Genç KYÖD’te olanların torunları ve çocukları ile buluşup kurmaya çalışacağız. Biz istiyoruz ki kentle birlikte bir şeyler yapalım böylece bizi tanıtıp sevenler gelip bize üye olsun. Danışma kurullarını önemsiyoruz. Üyelerimiz harcanan her kuruşun nereye gittiğini bilmesini istiyoruz. Derneği en çok seven dernek için en çok çalışandır” dedi.

İLBEYİ KILAVUZ YÖNETİM

YÖNETİM KURULU ASİL

1- Dr. Öğr. Üyesi İlbeyi KILAVUZ

2- Ezgi ULUGÜN

3- Safiye BAŞAR

4- Bora ERDAĞI

5- Bora BÜYÜKTOMBAK

6- Görkem KIZILTAŞ

7- Akın TURAN

8- Mehveş ÖZOCAK

9- Alper ÖZSOY

DİSİPLİN KURULU ASİL

1- Şerif ÜNAN

2- Didem TURAN

3- ÖZER ALTAN

4- Yavuz ULUGÜN

5- Hasan Ömer GÜLTEKİN

DENETLEME KURULU ASİL

1- Altan ADAKLI

2- Abdullah COŞTU

3- Arif Hakan YEŞİL

UĞUR SARAL YÖNETİM

YÖNETİM KURULU ASİL

1-Uğur SARAL

2-Umur Alkan AKBACAK

3-Fahriye Ece ARSLANKAYA

4-Olgu İNCEDERE

5-Görken KIZILTAŞ

6-Mehveş ÖZOCAK

7-Hülya Güreli YOLCUBAL

8-Adnan SANCAK

9-Yağmur SOYSAL

DENETİM KURULU ASİL

1-Demet ARSLANBAŞ

2-Cemil ÇETİN

3-Hakan YILMAZ

DİSİPLİN KURULU ASİL

1-Şerif ÜNAN

2-Didem TURAN

3-Semra BAŞLAK

4-Özer ALTAN

5-Ufuk SAKA