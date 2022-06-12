12 Haz 2022 - 15:26- Gündem G: 12 Haz 2022 - 15:34

AFAD’dan gelen ‘taşkın’ mesajı korkuttu

AFAD'dan 'hayati uyarı bildirimi' koduyla gelen meteorolojik uyarı mesajı vatandaşlarda merak uyandırdı.
AFAD’dan gelen ‘taşkın’ mesajı korkuttu mask

AFAD tarafından ‘hayati uyarı bildirimi’ olarak gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız.”

12 Haz 2022 - 15:26 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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O Da Neydi? - Mesajın bağırtısı gerçek felaketti. Torunum yatağından fırladı. Bu neydi yahu! Cıyak cıyak!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Haziran 16:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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