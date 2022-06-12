AFAD’dan gelen ‘taşkın’ mesajı korkuttu

AFAD tarafından ‘hayati uyarı bildirimi’ olarak gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız.”