Yeni Cuma Parkı’nda söküm işlemleri başladı

Kentin estetik değerini arttırmaya yönelik Yeni Cuma Parkı’nda tarihi dokuyu ortaya çıkaracak yenileme çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlk etap olarak alanın çevresini kapatan İzmit Belediyesi ekipleri, mevcut kent mobilyaları ve yer döşemelerinin sökümüne de başladı.
DAHA YEŞİL OLACAK
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde devam eden yenileme çalışmaları sonrasında, vatandaşların sıklıkla kullandığı Yeni Cuma Parkı gerçek değerine kavuşacak. Altyapı çalışmalarının da yapılacağı Yeni Cuma Parkı, daha yeşil bir görünümle kente yakışır ve değer katan bir sosyal alana dönüşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.