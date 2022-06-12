Yeni Cuma Parkı’nda söküm işlemleri başladı

Kentin estetik değerini arttırmaya yönelik Yeni Cuma Parkı’nda tarihi dokuyu ortaya çıkaracak yenileme çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlk etap olarak alanın çevresini kapatan İzmit Belediyesi ekipleri, mevcut kent mobilyaları ve yer döşemelerinin sökümüne de başladı.

DAHA YEŞİL OLACAK

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde devam eden yenileme çalışmaları sonrasında, vatandaşların sıklıkla kullandığı Yeni Cuma Parkı gerçek değerine kavuşacak. Altyapı çalışmalarının da yapılacağı Yeni Cuma Parkı, daha yeşil bir görünümle kente yakışır ve değer katan bir sosyal alana dönüşecek.