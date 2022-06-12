Esma hemşireye hastasından tokat!

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan bir okuyucumuz, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanına uygulanan şiddetten dert yandı. İddiaya göre, Hastanenin acil servisinde görevli olan hemşire Esma Akkoyun, cuma günü acil servise gelen F.U. isimli kadın hastayı triajda yeşil alana yönlendirdi. Sarı alana yönlendirilmemesi üzerine sinirlenen hasta, hemşireye tokat attı. Esma hemşire olay karşısında neye uğradığını şaşırdı ve saldırıyı gerçekleştiren F.U.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan F.U.’nun bir gün sonra serbest bırakılması sağlık çalışanları tarafından tepkiyle karşılandı.