Özlü, TDBB’nin yönetimine seçildi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 6’ncı Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilirken Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, birliğin yönetim kurulu asil üyeleri arasında yer aldı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Türkiye ve TDBB'den belediye başkanları katıldı.

“ATTIĞINIZ HER ADIMDA YANINIZDA OLACAĞIM”

TDBB’nin 6’ncı Genel Kurulu’nda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tek adayla gidilen genel kurulda birliğe yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. TDBB'nin Yürütme Kurulu üyesi olan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de, 26 kişilik yönetim kurulu asil üyeleri arasında yer almayı başardı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını ve potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya hazırdır. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu doğrultuda attığınız her adımda yanınızda olacağımı da özellikle belirmek istiyorum” dedi.