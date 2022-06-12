Alınan bilgiye göre İstanbul'dan denize girmek üzere Kandıra Cebeci'ye gelen 3 arkadaş, Cebeci sahil lunapark mevkisinde denize girdi. İddiaya göre dalgaların bir anda yükselmesi ile suda kaybolan 3 arkadaş, cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kalbi durduğu belirlenen Volkan Koç(30), yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürülerek Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne, buradaki tedavisinin ardından da Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Volkan Koç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
12 Haz 2022 - 18:17- Asayiş Güncelleme: 12 Haz 2022 - 18:31
Dalgaların arasında kayboldular, birinin durumu ağır
İstanbul'dan denize girmek üzere Kandıra Cebeci'ye gelen 3 arkadaş, bir anda yükselen dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 3 arkadaştan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.