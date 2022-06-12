Dalgaların arasında kayboldular, birinin durumu ağır

Alınan bilgiye göre İstanbul'dan denize girmek üzere Kandıra Cebeci'ye gelen 3 arkadaş, Cebeci sahil lunapark mevkisinde denize girdi. İddiaya göre dalgaların bir anda yükselmesi ile suda kaybolan 3 arkadaş, cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kalbi durduğu belirlenen Volkan Koç(30), yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürülerek Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne, buradaki tedavisinin ardından da Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Volkan Koç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.