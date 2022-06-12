KYÖD’de başkan Uğur Saral

Kocaeli’nin köklü derneklerinden olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) 16’ncı Olağan Genel Kurulu bugün KYÖD’ün dernek binasında gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Fahri Örengül’ün yaptığı ve mevcut Başkan Didem Turan’ın aday olmadığı kongrede, İlbeyi Kılavuz ve KYÖD Başkan Yardımcısı Uğur Saral başkanlık için yarıştı.
13 OY FARKLA KAZANDI
Genel kurulda gerçekleştirilen adaylık konuşmalarının ardından sandıklar kurularak seçim sürecine geçildi. 390 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede adaylardan İlbey Kılavuz 95 oy alırken, Uğur Saral 108 oyla başkanlığa seçildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.