KYÖD’de başkan Uğur Saral

Kocaeli’nin köklü derneklerinden olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) 16’ncı Olağan Genel Kurulu bugün KYÖD’ün dernek binasında gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Fahri Örengül’ün yaptığı ve mevcut Başkan Didem Turan’ın aday olmadığı kongrede, İlbeyi Kılavuz ve KYÖD Başkan Yardımcısı Uğur Saral başkanlık için yarıştı.

13 OY FARKLA KAZANDI

Genel kurulda gerçekleştirilen adaylık konuşmalarının ardından sandıklar kurularak seçim sürecine geçildi. 390 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede adaylardan İlbey Kılavuz 95 oy alırken, Uğur Saral 108 oyla başkanlığa seçildi.