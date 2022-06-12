12 Haz 2022 - 18:26- Gündem G: 12 Haz 2022 - 18:28

KYÖD’de başkan Uğur Saral

KYÖD’ün bugün gerçekleştirilen kongresinde Uğur Saral 108 oyla başkanlığa seçilen isim olurken İlbey Kılavuz ise 95 oy alabildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
KYÖD’de başkan Uğur Saral mask

Kocaeli’nin köklü derneklerinden olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) 16’ncı Olağan Genel Kurulu bugün KYÖD’ün dernek binasında gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Fahri Örengül’ün yaptığı ve mevcut Başkan Didem Turan’ın aday olmadığı kongrede, İlbeyi Kılavuz ve KYÖD Başkan Yardımcısı Uğur Saral başkanlık için yarıştı.

13 OY FARKLA KAZANDI

Genel kurulda gerçekleştirilen adaylık konuşmalarının ardından sandıklar kurularak seçim sürecine geçildi. 390 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede adaylardan İlbey Kılavuz 95 oy alırken, Uğur Saral 108 oyla başkanlığa seçildi.

12 Haz 2022 - 18:26 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.370.453 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özlü, TDBB’nin yönetimine seçildi mask
Özlü, TDBB’nin yönetimine seçildi
Aygün’den TRT’ye ziyaret mask
Aygün’den TRT’ye ziyaret
Kahya’ya Karamürsel Ziraat Odası’ndan altın mask
Kahya’ya Karamürsel Ziraat Odası’ndan altın
Vali Yavuz: Zamanımızı sosyal medyada geçirmek doğru değil mask
Vali Yavuz: Zamanımızı sosyal medyada geçirmek doğru değil
Toltar: 424 kursiyer kayıt yaptırdı mask
Toltar: 424 kursiyer kayıt yaptırdı
Erol: Kocaeli Huzurevi’ne Ilıcalı ismi verilmeli mask
Erol: Kocaeli Huzurevi’ne Ilıcalı ismi verilmeli
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL