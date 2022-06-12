Kocaeli'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile alt geçitler sel sularına teslim oldu. İzmit Tüysüzler Mahallesi Doğukan Sokak adresinde ikamet eden Ali Kaya'nın evi de sel sularından nasibini aldı. Alt yapı sorunu olduğu öne sürülen bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kanalizasyon taşarak sel suları Ali Kaya'nın birinci kattaki dairesine doldu. Sel suları nedeniyle bütün eşyaları ve evi kullanılamaz hale gelen Ali Kaya, geçen sene de aynı sorunla karşılaştıklarını, şikayet etmelerine rağmen yetkililerin sorunu çözemediklerini söyledi.
12 Haz 2022 - 19:09- Gündem Güncelleme: 12 Haz 2022 - 19:13
Kanalizasyon boruları taştı, bir ev kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken bazı ev ve iş yerleri sel sularına teslim oldu. İzmit'te kanalizasyon borularının taşması sonucu ise bir ev kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.