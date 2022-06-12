12 Haz 2022 - 19:09- Gündem G: 12 Haz 2022 - 19:13

Kanalizasyon boruları taştı, bir ev kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken bazı ev ve iş yerleri sel sularına teslim oldu. İzmit'te kanalizasyon borularının taşması sonucu ise bir ev kullanılamaz hale geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kanalizasyon boruları taştı, bir ev kullanılamaz hale geldi mask
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Kocaeli'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile alt geçitler sel sularına teslim oldu. İzmit Tüysüzler Mahallesi Doğukan Sokak adresinde ikamet eden Ali Kaya'nın evi de sel sularından nasibini aldı. Alt yapı sorunu olduğu öne sürülen bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kanalizasyon taşarak sel suları Ali Kaya'nın birinci kattaki dairesine doldu. Sel suları nedeniyle bütün eşyaları ve evi kullanılamaz hale gelen Ali Kaya, geçen sene de aynı sorunla karşılaştıklarını, şikayet etmelerine rağmen yetkililerin sorunu çözemediklerini söyledi.
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12 Haz 2022 - 19:09 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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