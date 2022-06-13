İzmit Belediyesi, meyve fidanı dikim etkinliğini hava şartlarından dolayı erteledi

İzmit Belediyesi, geri dönüşüm ve çevre projeleriyle farkındalık yaratmaya devam ederken Türkiye Çevre Haftası kapsamında da bir dizi programa imza attı. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından bugün yapılması planlanan meyve dikim töreni, hava şartlarından dolayı 15 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da Yeşilova Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak’ta bulunan boş arazide gerçekleşecek.



ÖĞRENCİLER KATILACAK

TBMM İlkokulu 4. Sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında Yeşilova Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak’ta bulunan boş araziye meyve fidanları dikilecek. Program dahilinde söz konusu alana İzmit’te hane ve okullardan toplanan atık yağların gelire dönüştürülmesiyle elde edilen zeytin, hurma, incir, vişne, ıhlamur, muşmula, kestane, hünnap, iğde ve ceviz fidanları dikilecek.