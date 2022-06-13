13 Haz 2022 - 11:16- Kültür-Sanat G: 13 Haz 2022 - 11:18

Geri Dönüşüm Sergisi hayran bıraktı

İZMEK kursiyerlerinin hazırladığı Geri Dönüşüm Sergisi hayran görenleri bıraktı
Geri Dönüşüm Sergisi hayran bıraktı mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İzmit halkına hizmet veren İzmit Meslek Edindirme Kursları, (İZMEK) yılsonu sergisi  Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde  gerçekleşti.  İZMEK kursiyerleri tarafından 1 yıl boyunca hazırlanan sergide ev tekstilinden iğne oyasına, ahşap boyamadan  amigurumiye kadar pek çok ürün yer aldı. Serginin en çok dikkat çekeni ise Usta öğretici Gülsüm Hocaoğlu ve kursiyerleri tarafından hazırlanan Geri Dönüşüm Atölyesi standı oldu.

TÜKETİMİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRMELİYİZ

Yaşanabilir bir dünya için atık değerlendirme kültürünün çocuk yaşta kazanılması gerektiğine dikkat çeken Usta öğretici Gülsüm Hocaoğlu,"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Saygıdeğer Eşleri Emine Erdoğan'ın desteklediğini hepimiz biliyoruz. Bizlerde bu doğrultuda da kursiyerlerim ile birlikte kartondan şömine, pet şişeden çiçekler yaptık. Sürdürülebilir kalkınma ancak atıkların kontrolüyle mümkün olur. Aslında atıklar kılık değiştirmiş enerji kaynaklarıdır. Hep birlikte tüketimi üretime dönüştürmeliyiz. Sıfır atık kültürünü yaygınlaştıralım geleceğimizi kurtaralım" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretçilerin hayran kaldığı stantta en çok dikkat çeken ise otomobil tekerleğinden yapılan puflar oldu. Yılsonunu 3 sergi ile tamamladıklarını ifade eden Hocaoğlu, “ Açtığımız her kursta çok güzel geri dönüşler ve yeni dönem için yüzlerce kayıt aldık” dedi. Kursiyerlerine ve kendisine bu fırsatı sunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Halk Eğitimi Merkezi Kurum Müdürü Zeki Kalaç'a teşekkür eden Hocaoğlu, "Bu sergide emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

13 Haz 2022 - 11:16 - Kültür-Sanat

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