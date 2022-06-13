Derince’de tekvando coşkusu

Derincespor bünyesinde eğitimlere devam eden tekvandocular, kendileri için düzenlenen turnuvada bir araya geldi. 627 sporcunun katılımıyla düzenlenen Derince Belediyesi Tekvando Şampiyonası, iki gün boyunca Yenikent Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti.
"Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz"
Şampiyonaya katılan sporcular ve aileleri ile sohbet ederek, başarılar dileyen Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Yaptığımız tesisler ve açtığımız kurslarla her zaman çocuklarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Turnuvamıza katılan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.