13 Haz 2022 - 11:41- Gündem G: 13 Haz 2022 - 13:09

Poyraz bebeğin ölümü yasa boğdu

İzmit'te, ölümcül kabul edilen ve doktorlar tarafından yaşamla bağdaştırılmayan Patau sendromu (Trizomi-13) tanısıyla dünyaya gelen 7,5 aylık Ertuğrul Poyraz Güven, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Poyraz bebeğin ölümü yasa boğdu mask
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İzmit’te Eda-Özkan Güven çiftinin çocuğu Ertuğrul Poyraz, 4 Kasım'da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tüp bebek tedavisinden sonra dünyaya geldi. Ertuğrul Poyraz’a Patau sendromu adı verilen ve 10 bin doğumda bir görülen kromozom hastalığı teşhisi koyuldu. 7,5 aydır hastalıkla mücadele eden Ertuğrul Poyraz, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertuğrul Poyraz'ın cenazesi, Yuvacık Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

13 Haz 2022 - 11:41 Kocaeli- Gündem

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Yorumlar

(3)
03

raskolni - Allah anasına babasına sabır versin. Tek teselli kötü bir dünyayı görmeyecek olması.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Haziran 13:07
02

Haluk Yıldız - Rabbim sana rahmet etsin çocuk anne babana cennette kapı olasın....

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 13 Haziran 12:02
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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