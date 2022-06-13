13 Haz 2022 - 12:03- Gündem G: 13 Haz 2022 - 12:05

Kocaeli Şehir Hastanesi yolundaki toprak kaydı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehir Hastanesi yolunda sağanak yağış sebebiyle yaşanan toprak kaymasına anında müdahale etti.

Kocaeli Şehir Hastanesi yolundaki toprak kaydı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Şehir Hastanesinin çevresinde toprak zeminin bir bölümü sağanaktan etkilendi. Şehir Hastanesi yolunu kapatan toprak kaymasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, kısa sürede çalışmalarını tamamlayıp yolu tekrar trafiğe açtı.
# bir

13 Haz 2022 - 12:03 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.369.742 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak mask
İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak
EMAR faaliyetlerine başladı mask
EMAR faaliyetlerine başladı
İzmit Belediyesi, meyve fidanı dikim etkinliğini hava şartlarından dolayı erteledi mask
İzmit Belediyesi, meyve fidanı dikim etkinliğini hava şartlarından dolayı erteledi
Taş tozu mıcır ve kum malzemeleri satın alınacak mask
Taş tozu mıcır ve kum malzemeleri satın alınacak
Mesire alanları kiraya verilecek mask
Mesire alanları kiraya verilecek
Yüzlerce firma eleman arıyor mask
Yüzlerce firma eleman arıyor
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL