Zam furyasına berberler de katılıyor

Salgın sürecinde alınan tedbirler ve kısıtlamalardan dolayı berber ve kuaför salonları uzun süre kapalı kaldı. Bu dönemde berber ve kuaförler ekonomik açıdan en çok zorlanan sektörler arasında yer aldı. Tedbir ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla bir nebze olsun işleri açılan berber ve kuaförler, bu kez de ülkede a'dan z'ye bütün ürünlere yapılan zamlardan etkilendi. Kira, kozmetik ürünler, malzeme, elektrik faturaları gibi birçok kalemde artan maliyetler karşısında Kocaelili Berberler zam yapma kararı aldı. Enflasyon şartlarının kendilerini çok fazla zorladığını belirten Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, “Şu anda zam oranı belli değil” dedi
ZAM DİLEKÇEMİZİ VERECEĞİZ
Bozkurt sözlerinin devamında, “Esnafımız fiyatlarda zam yapma taraftarı değil. Ama son dönemde yaşadığımız ekonomik tabloda kullandığımız ürünlerin fiyatı neredeyse ikiye, üçe katlamış durumda. Esnafımızdan sık sık yeni fiyat tarifesi belirlememiz konusunda talep geliyor ve yakın dönemde bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak durumdayız. 1-2 ay içerisinde zam oranı ile ilgili dilekçemizi gerekli mercilere ileteceğiz” dedi.
“ZAM YAPMAYI SEVMİYORUZ”
Kiraların son dönemde yükselmesi de bizi olumsuz etkilenildiğini ifade eden Bozkurt, “Dükkan kiraları son dönemde olağanüstü arttı. Esnafımızın sıkıntıları pandemi sürecinde başladı. O günden bu yana devam ediyor. Şu ana kadar dükkanını kapatan esnafımız yok ama ilerleyen dönemlerde olabilir. Zam yapmayı sevmiyoruz ama müşterilerimizin esnaflarımızın da aile geçindirdiğini unutmamasını rica ediyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Yenikentli. - gözünüz doysun be hepinizde lüks otolar ne kadar kazanıp ne veriyorsunuz hep cebe
Önemli Biri - en çok kazananlar berberler, börekçiler seyyar köfteciler emlakçılar .vergilerini de doğru dürüst verdiklerini sanmıyorum fiş filan verdiklerimi var harıl harıl çalışıyorlar . çoğu da emekli maliyenin görevidir vergi adaletini sağlamak daha ne zammı
İzmitli - Bir insanın kendi kendisini traş etmesi hiç zor değil. Pandemide mecbur kalınca öğrendim ve 2 yıldır kendim traş oluyorum. Sadece cesaret edip denemek gerekiyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.