Zam furyasına berberler de katılıyor

Salgın sürecinde alınan tedbirler ve kısıtlamalardan dolayı berber ve kuaför salonları uzun süre kapalı kaldı. Bu dönemde berber ve kuaförler ekonomik açıdan en çok zorlanan sektörler arasında yer aldı. Tedbir ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla bir nebze olsun işleri açılan berber ve kuaförler, bu kez de ülkede a'dan z'ye bütün ürünlere yapılan zamlardan etkilendi. Kira, kozmetik ürünler, malzeme, elektrik faturaları gibi birçok kalemde artan maliyetler karşısında Kocaelili Berberler zam yapma kararı aldı. Enflasyon şartlarının kendilerini çok fazla zorladığını belirten Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, “Şu anda zam oranı belli değil” dedi

ZAM DİLEKÇEMİZİ VERECEĞİZ

Bozkurt sözlerinin devamında, “Esnafımız fiyatlarda zam yapma taraftarı değil. Ama son dönemde yaşadığımız ekonomik tabloda kullandığımız ürünlerin fiyatı neredeyse ikiye, üçe katlamış durumda. Esnafımızdan sık sık yeni fiyat tarifesi belirlememiz konusunda talep geliyor ve yakın dönemde bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak durumdayız. 1-2 ay içerisinde zam oranı ile ilgili dilekçemizi gerekli mercilere ileteceğiz” dedi.

“ZAM YAPMAYI SEVMİYORUZ”

Kiraların son dönemde yükselmesi de bizi olumsuz etkilenildiğini ifade eden Bozkurt, “Dükkan kiraları son dönemde olağanüstü arttı. Esnafımızın sıkıntıları pandemi sürecinde başladı. O günden bu yana devam ediyor. Şu ana kadar dükkanını kapatan esnafımız yok ama ilerleyen dönemlerde olabilir. Zam yapmayı sevmiyoruz ama müşterilerimizin esnaflarımızın da aile geçindirdiğini unutmamasını rica ediyoruz" dedi.