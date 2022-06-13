EMAR faaliyetlerine başladı

Kısa sürede şirket kurma işlemlerini halleden Eyüp Gençer ofis için merkezi bir yeri tercih etti. EMAR faaliyetlerine Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde bulunan Birlik İşhanı’nın birinci katında devam edecek.

Eyüp Gençer, “Sağ olsunlar başta meslektaşlarımız olmak üzere birçok dost süreci yakından izledi, destek verdi. Bu konuda en büyük desteği geçmişte de beraber yol yürüdüğümüz Ömer Faruk Başaran’dan aldık. O da haftanın bazı günleri burada olacak. Artık tüm hazırlıklarımızı bitirdik, ofisimizi açtık. Tüm dostlarımızı ve meslektaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

Eyüp Gençer önderliğinde EMAR, kurumlara danışmanlık hizmetleri verecek, PR çalışmaları yapacak.