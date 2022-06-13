13 Haz 2022 - 13:04- Gündem G: 13 Haz 2022 - 13:06

EMAR faaliyetlerine başladı

İlimizin tanınmış gazetecilerinden ve uzun yıllardır belediye başkan danışmanlıkları yapan Eyüp Gençer, EMAR Araştırma Değerlendirme Danışmanlık şirketini kurdu.

EMAR faaliyetlerine başladı mask

Kısa sürede şirket kurma işlemlerini halleden Eyüp Gençer ofis için merkezi bir yeri tercih etti. EMAR faaliyetlerine Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde bulunan Birlik İşhanı’nın birinci katında devam edecek.

Eyüp Gençer, “Sağ olsunlar başta meslektaşlarımız olmak üzere birçok dost süreci yakından izledi, destek verdi. Bu konuda en büyük desteği geçmişte de beraber yol yürüdüğümüz Ömer Faruk Başaran’dan aldık. O da haftanın bazı günleri burada olacak. Artık tüm hazırlıklarımızı bitirdik, ofisimizi açtık. Tüm dostlarımızı ve meslektaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

Eyüp Gençer önderliğinde EMAR, kurumlara danışmanlık hizmetleri verecek, PR çalışmaları yapacak.
# bir

13 Haz 2022 - 13:04 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.369.742 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak mask
İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak
EMAR faaliyetlerine başladı mask
EMAR faaliyetlerine başladı
İzmit Belediyesi, meyve fidanı dikim etkinliğini hava şartlarından dolayı erteledi mask
İzmit Belediyesi, meyve fidanı dikim etkinliğini hava şartlarından dolayı erteledi
Taş tozu mıcır ve kum malzemeleri satın alınacak mask
Taş tozu mıcır ve kum malzemeleri satın alınacak
Mesire alanları kiraya verilecek mask
Mesire alanları kiraya verilecek
Yüzlerce firma eleman arıyor mask
Yüzlerce firma eleman arıyor
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL