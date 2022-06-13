Eşini öldüren Mehmet Senem: Eşimi sopa ile darp ettim; yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim

Geçen yıl 24 Eylül günü, Derince Fatih Sultan Mahallesi Orhan Gazi Sokak’ta meydana gelen olayda, Mehmet Senem eşi Hatice Senem’i (23) darp ederek öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet Senem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Senem’in yargılanmasına bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya Hatice Senem’in babası Hüseyin Kurban, yakınları, tanıklar ve taraf avukatları ile tutkulu olarak yargılanan Mehmet Senem katılım sağladı. Duruşmada Kocaeli Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da hazır bulundu.

“TOKAT VURDUM, TARTIŞTIK”

Mahkemede ilk kez konuşan Sanık Mehmet Senem, “Annem beni evlatlıktan reddetti yine de eşimle yaşadım. 2017 yılında vefat eden eşim Ö.G. isimli şahısla aldatmıştır. Telefonla aldatırken yakaladım. Sonrasında barıştık. Barıştık tan sonra yaklaşık 5 senedir Kocaeli’de yaşıyorum. Öncesinde Muş’ta yaşadım. Eve geldiğimde birinin mutfağın camından çıktığını zannettim. Eşim önümde durdu. Camdan baktığımda kimseyi görmedim. Eşim bana ‘sen adam mısın bana hesap soruyor musun’ dedi. Ben de sinirlendim tokat vurdum, tartıştık” dedi.

“YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI KONTROL ETMEDİM”

Senem, “Ö.G. ile ilgili her şeyi anlattı. Köydeki harabelerde görüştüklerini anlattı. Eşime vurdum. Kendimi kaybettim. Kanepenin altında sopa ve bıçak duruyordu. Eşimi sopa ile darp ettim. Sadece sopayla vurdum; şok aleti diye bir şey görmüş değilim. Ben eşimi sadece sopa ile darp ettim. Sopayı fırlattım. Banyoda elimi yüzümü yıkarken eşim sopayla sırtıma vurdu. Eşimin elinden sopayı geri aldım, saçından çektim, yere düşürdüm kafasını yere çarptı. Sopayı tekrar mutfağa fırlattım. Çocuk ağlama sesi geliyordu çocukla ilgilendim. Mama hazırlamak için mutfağa gittim giderken eşimin salondaki koltukta oturduğunu gördüm. Benden su istedi. Devamında kanepeye uzandı. Battaniyeyi üzerine örttüm. Sabah çocuğu alıp gideceğim dedim. Gece gördüm gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim. Sabah kalktığımda da bakmadım. Ş.A.’yı arayarak gelip beni almasını istedim. Sonra eve çıktım; eşime bakmadım. 15 dakika sonra gelerek çağırdı ben de aşağıya indim. Çocuğu Ş.I.’ın evine götürdüm” şeklinde konuştu.

“ÇARŞIYA GİDERKEN POLİSLER BENİ ALDI”

Senem, “Önce Doğu Kışla Pazarı‘na gittik birinin yükünü indirdik sonra Yarımca Pazarı’na gittik. Muş’a çocuğumla birlikte gidebilmek için bilet parası almak amacıyla tezgahta çalıştım. Pazarcı bir arkadaşın çarşıya doğru gideceğini öğrendim; birlikte çarşıya giderken polisler beni aldılar. Mağdurum. Cezaevine girdiğimden beri çocuğumu göremiyorum. Beraatımı talep ediyorum. Gece eşimin kalbi atıyor mu diye herhangi bir kontrol yapmadım.” dedi. PKK’ya katılacağı ifadeleriyle ilgili de Senem, “Çocuğu aileme götürmek tek amacımdı. Benim dağa çıkmak gibi bir niyetim hiçbir zaman olmamıştır. Polisi görünce eşimin beni şikayet ettiğini düşünerek strese girdim” şeklinde konuştu.

GERGİNLİK YAŞANDI: BENİM ÇOCUĞUM NEREDE?

Hatice Senem’in babası Hüseyin Kurban, “Bu canavar bu katil kendi çocuğunu görmek istiyor ya benim çocuğum nerede? 2017’de devlet yurdunda kalıyor. Beni PKK bayrağı altında silahla tehdit etti. Muş ‘a kadar gittim. PKK bayrağının altında silahla fotoğraf çektirerek beni tehdit etmiştir. Olay günü de sanığı yakalatan benim. Kızıma ulaşamadım. Sanığın öncesinde de kızımı bu şekilde darp etme eylemleri olduğu için ihbarda bulundum ve yakalanmasını sağladım. Cinayet tasarlayarak işlenmiştir. Kızım Hatice bu olaylar olmadan önce sanığın kendisini öldüreceğini söylüyordu. Benim çocuğum nerede. Sen dağa da gitsen senin peşinden geleceğim.” sözleri üzerine gerginlik yaşandı. Kurban, “Onun konuşmasını istemiyorum” dedi. Mahkeme başkanı ise “Serzenişini anlıyorum. Ama böyle devam edersen mahkemeye devam edemem.” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

BARO: HEP AYNI SAVUNMA

Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Aysun Kılınç katılma talebinde bulunarak, “Bu tür davalara girdiğimizde hep aynı senaryo ortaya çıkıyor. Maktul hep aldatmış oluyor, burada olmadığı için cevap veremiyor.” dedi.

“BİZ DE KÜRDÜZ AMA TÜRK BAYRAĞINI YERE İNDİRMEDİK”

Hatice Senem’in abisi Yusuf Kurban, “Bir gün işten geldim iki sene önce kadar babam ağlıyordu ne oldu dedim kızımı dövmüş dedi. Aradım. Kardeşimin konuşmasına izin vermiyor ağzını kapatıyor sürekli. Gel dedim Mehmet’e İstanbul’da iş bulalım aynı yerde yaşayalım dedim. O da düşüneceğini söyledi. Ertesi gün yine dövmüş kız kardeşimi. Musluğu keserim dışkını yersin dedim yine dövünce. Muş Jandarma Karakolu’nda kayıtlar var 4 senedir burada olmadığına dair. İki yıldır Kocaeli'dedir. Telefonda kardeşinizi öldürüp çöp konteynerine mı kapınıza mı atayım dedi. “ ifadelerinde bulundu. Baba tekrar söz alarak, “Biz de Kürdüz ama Türk Bayrağını yere indirmedik. Senin gibi vatan haini değiliz. Bu bayrağın altında yaşıyoruz. ” şeklinde konuştu.

“EŞİM BENİ TERK ETTİ ÇOCUĞU BIRAKTI GİTTİ”

Tanık olarak ifade veren Ş.A. “ Olay tarihinden bir gün önce kendisini evinden alacağımı birlikte pazara gideceğimi söylemiştim. Sabah saatlerinde gittim. Seslendim, cama tıkladım ama ses vermedi. Perşembe günü pazar olmadığı için çalışmıyordum. Cuma günü halden çıktım, mali yüklediğim esnada sanık beni başka numaradan aradı. Çocuğum için gelir misin dedi. Ben çocuk hasta zannettim. Sanığın evinin önüne gittim. Sanık çocuğuyla beraber geldi. Ne olduğunu sorduğumda Mehmet sürekli uyuşturucu kullanırdı; sanık bana ‘eşim beni terk etti; çocuğu bıraktı gitti” şeklinde ifadelerde bulundu. Çocuğa iki gün bakar mısınız diye teklifte bulundu. Mehmet uzun süredir yanımda çalıştığı için garipsemedim. Çocuğu eşime teslim ettik. Mehmet daha sonra bana HDP binasına gidelim dedi. Ben nerede olduğunu sordum. Navigasyon yardımıyla HDP binasına götürdüm. Sanık ile oradakiler Kürtçe konuştular, ne konuştuklarını anlamadım. Bir süre sonra polisler bizi yakaladılar; ben uyuşturucudan yakalandı sandım. Olay tarihinde Diyarbakır ‘a gideceğim oradan da dağa gideceğim diyordu. Uyuşturucu kullandığı için önemsemedim. Cuma günü Diyarbakır’a bilet alması için arkadaşını aradım. ” dedi.

“ŞAKA YAPIYOR DİYE DÜŞÜNDÜM”

Tanık olarak ifade veren H.D. “Mehmet Senem’i tanırım. Ş.A. ile birlikte yemek yedik. Bana HDP binasına gideceğimizi söyledi. Ben de şaka sandım. Yemekten sonra benim araca bindik sonrasında Yeni Cuma ‘ya gelmeden bıraktım. Navigasyon ile birlikte geldik. Ben çarşıda işi var; şaka yapıyor diye düşündüm. Mehmet ile ikisini yürüyüş yolundan aldık Perşembe Pazarı’na gittik. Sonra polisler durdurdu. Mehmet polisleri görünce ‘yandım ben’ şeklinde ifadeleri oldu. Neden böyle söylediğini anlamadım” şeklinde konuştu.

ADLİ TIP’TAN RAPOR BEKLENECEK

Avukatlar, sanığın canavarca hislerle tasarlayarak eziyet çektirerek eşe karşı öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık Senem, “Ben 2018’de beni aldattığını anlamıştım. Bu olaylar son dört sene gerçekleşen olaylardır” dedi. Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklenmesi nedeniyle mahkeme 4 Ekim 2022 tarihine ertelendi.