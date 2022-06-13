Bakanlık zam yapmaya doymadı! Yeni tarifeler duyuruldu

Ocak ayında bilet fiyatlarına yapılan yüzde 20’lik artışın sonrasında, mart sonunda yapılan yüzde 10’luk zam nisan ayı başında uygulamaya konulmuştu. TCDD daha sonra Nisan ayında bilet ücretlerine bu kez daha zam yaparak yüzde 15 ekleme yaptı. Art arda gelen 3 zam sonrası 2 ay sonra bir kez daha zam geldi. Ulaştırma bakanlığı tarafından yapılan yüzde 30’luk zam ile birlikte fiyatlar cep yakmaya başladı. Sene başından beri yapılan 4’üncü zam vatandaşı canından bezdirdi.
YHT İLE ESKİŞEHİR 120, ANKARA 163, KONYA 225, KARAMAN 282 LİRA
Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde fiyatı en çok artan güzergah Karaman oldu. İzmit-Karaman arası daha önce 218 TL olan ücret 282 liraya çıktı. Karaman’a business yolculuk ücreti ise 423 lira oldu. YHT ile Ankara’ya tam bilet ücreti 140 liradan 163 liraya çıktı. 65 yaş üstü 91 lira, indirimli bilet grubundakiler ise 154 lira ödeyecek. YHT ile Eskişehir’e gidiş 120 liraya çıktı.
ANKARA EKSPRESİ’NİN FİYATLARI
Ankara Ekspresi bilet fiyatlarında yeni düzenleme yapıldı. Tam bilet olarak Ankara’ya gidiş 163 liraya, Eskişehir yolculuğu 103 liraya çıktı. İzmit’ten Gebze’ye, Bostancı’ya 41 TL, Bakırköy’e 47 TL ödenecek.
ADAPAZARI 33 LİRA OLDU
Adapazarı Ekspresi olarak bilenen banliyö tren seferleri de açıklanan yeni tarifeden payına düşeni aldı. İzmit’ten Gebze yolculuğu 29 liraya yükseldi. İzmit-Adapazarı arası bu yılın başında 15,5 TL olan bilet fiyatı önce 33 liraya çıktı. İzmit Garı’ndan Yarımca gitmek isteyenler 16 lira, Derbent’e gidecekler 19 lira ödeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Wallace Emre. - Ev sahiplerine %25 zorunlu tutuyorsun devlet baba ama sen %100 yakın yapıyorsun hatta bir çok şeye daha fazla.O nasıl olacak?Evler senin olsa kiracılara da %150 yapardın da senin değil ya şirin gözükmek kolay!!!!!!!!!!!!!
Gerçek - Kendileri zam yapınca eleştiri yok Ama istanbul metroya zam yapılınca hemen eleştiri.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.