Kadınlar Hatice Senem için toplandı! “Bu şerefli mesleği kirletmeyin”

Geçen yıl 24 Eylül günü, Derince Fatih Sultan Mahallesi Orhan Gazi Sokak’ta meydana gelen olayda, Mehmet Senem eşi Hatice Senem’i (23) darp ederek öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet Senem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Senem’in yargılanmasına bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya Hatice Senem’in babası Hüseyin Kurban, yakınları, tanıklar ve taraf avukatları ile tutkulu olarak yargılanan Mehmet Senem katılım sağladı. Duruşmada Kocaeli Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da hazır bulundu.

“AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YARGILANMASINI İSTİYORUZ”

Hatice Senem’in yakınları, sanık ve tanıkların dinlendiği duruşmanın ardından elektro şok cihazının kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi. Dava sonrası Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu tarafından Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Hatice Senem’in babası Hüseyin Kurban, “Mahkeme kararının soncunda sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyoruz. Hakim ve savcılardan rica ediyoruz. En ağır cezayı alsın. Bugün bize yarın size. Hiçbir kadın sahipsiz değildir. Kadınlara ölüm değil çiçek ve sevgi yakışır. Bugün Hatice Senem hunharca öldürüldüyse yarın binlerce kadın da öldürülebilir. Lütfen susmayın” dedi.

“SANIĞIN İNDİRİM ALMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Maktul Avukatı Pınar Eren, “Eşe karşı eziyet çektirerek kasten silahla insan öldürme suçunu işleyen bir sanığın yargılanmasındaydık. Sanık, tarihlerde bile yanılarak, aldatıldığını, namusuna hakaret edildiğini ifade ederek çok klasik bir savunma yapılmıştır. Bir kadın vahşice, çocuğunun gözü önünde vahşice öldürülüyor. Çok ağır şekilde işkence var. Adli Tıp’tan netleşmesini beklediğimiz şekilde çok yüksek ihtimal elektro şok cihazıyla elektrik akımı veriliyor. Bunların her biri eziyet çektirerek insan öldürme suçudur. Namus üzerinden savunmalar yapılarak, bir şekilde bu dosyaya sokulmaya çalışıldığını gördük. Biz, maktule her türlü hakareti öldüğü halde hala indirim almaya çalışan sanığın indirim almaması için elimizden geleni yapacağız. Tanıkların bir kısmını da bu olaydan dolayı yardım ve yataklık yapmak suretiyle delil kararttığı şüphesindeyiz. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerinde bulundu.

“O YÜZDEN BÖYLE İFTİRALAR ATIYOR”

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Kocaeli Temsilcisi Tuana Gencer, “Biz sadece bugün değil her gün adliyelerdeyiz çünkü Türkiye’de kadınlar her gün öldürülüyor. Bu davada görüyoruz ki kadın cinayetleri artık boyut değiştirdi. Failler artık sadece öldürmüyor; işkence ile öldürüyor. Failler, bu cinayetleri gizleyebileceklerini zannediyorlar. Bu cesareti nereden alıyorlar? Geçtiğimiz gün Özlem Dursun öldürüldü ve KADES uygulamasıyla polis çağırıldığı; hiçbir işlem yapılmayarak evine geri gönderildiği öğrenildi. İşte bu failler bu mahkemelerde bunlardan cesaret alarak böyle şeyler yapıyor. O yüzden böyle iftiralar atıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çekenlerden, derneğimize kapatma davası açanlardan cesaret alıyor. Kadınları geri gönderen, failleri serbest bırakan kolluklardan cesaret alıyor. 4 Ekim’de yine Kocaeli Adliyesi’nin önünde olacağız. Hiçbir kadın öldürülmeyene kadar mücadelemiz sürecek” şeklinde konuştu.

“NEYSE BİZ ON KATINI VERELİM”

Hatice Senem’in abisi Yusuf Kurban, “Avukatlara teşekkür ediyorum. Karşı avukatlara sesleniyorum: aldığınız para neyse biz on katını verelim. Bu şerefli mesleği kirletmeyin. Bu yalan ifadeye ortak olmayın. Bu şerefli mesleği kirletmeyin” dedi.