İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak

İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Koroları (Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu) bu akşam saat 20.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser verecek. Konserde koroya Dr. Öğr. Üyesi Kenan Serhat İnce şeflik yapacak. Konserin ilk bölümünde Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, ikinci bölümünde ise Türk halk Müziği Uygulama Topluluğu şarkılarını seslendirecek. Son bölümde ise Uygulama Topluluğu ve Gençlik Korosu birlikte 1 parça seslendirerek İzmitlilerin kulaklarının pasını silecek. Programa çok sayıda müzikseverin katılması bekleniyor.