İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Koroları (Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu) bu akşam saat 20.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser verecek. Konserde koroya Dr. Öğr. Üyesi Kenan Serhat İnce şeflik yapacak. Konserin ilk bölümünde Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, ikinci bölümünde ise Türk halk Müziği Uygulama Topluluğu şarkılarını seslendirecek. Son bölümde ise Uygulama Topluluğu ve Gençlik Korosu birlikte 1 parça seslendirerek İzmitlilerin kulaklarının pasını silecek. Programa çok sayıda müzikseverin katılması bekleniyor.
13 Haz 2022 - 14:21- Gündem Güncelleme: 13 Haz 2022 - 14:22
İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak
İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Koroları (Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu) bu akşam gerçekleştirilecek konser programıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.