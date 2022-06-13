13 Haz 2022 - 14:21- Gündem G: 13 Haz 2022 - 14:22

İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak

İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Koroları (Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu) bu akşam gerçekleştirilecek konser programıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak

İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak mask

İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Koroları (Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu) bu akşam saat 20.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser verecek. Konserde koroya Dr. Öğr. Üyesi Kenan Serhat İnce şeflik yapacak. Konserin ilk bölümünde Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, ikinci bölümünde ise Türk halk Müziği Uygulama Topluluğu şarkılarını seslendirecek. Son bölümde ise Uygulama Topluluğu ve Gençlik Korosu birlikte 1 parça seslendirerek İzmitlilerin kulaklarının pasını silecek. Programa çok sayıda müzikseverin katılması bekleniyor.

13 Haz 2022 - 14:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.369.742 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak mask
İzmit Belediyesi koroları Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak
EMAR faaliyetlerine başladı mask
EMAR faaliyetlerine başladı
İzmit Belediyesi, meyve fidanı dikim etkinliğini hava şartlarından dolayı erteledi mask
İzmit Belediyesi, meyve fidanı dikim etkinliğini hava şartlarından dolayı erteledi
Taş tozu mıcır ve kum malzemeleri satın alınacak mask
Taş tozu mıcır ve kum malzemeleri satın alınacak
Mesire alanları kiraya verilecek mask
Mesire alanları kiraya verilecek
Yüzlerce firma eleman arıyor mask
Yüzlerce firma eleman arıyor
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL