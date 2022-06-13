Dadaşlar dünya ikincisi Tuana’yı ağırladı

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı yönetimi, kente değer katan, başarıları ile ilimizin gururu olan hemşehrilerini ödüllendiriyor. Vakıf Başkanı Ahmet Önal, yönetim kurulu ve vakfın mütevelli heyeti, son olarak İsmail Altay Spor Kulübü sporcularından olan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Kickboks Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalyaya uzanan Tuana Çifçi’yi ağırladı.

ALTIN HEDİYE EDİLDİ

Vakıf binasında gerçekleşen buluşma sırasında başkan yardımcısı Çetin Çomaklı tarafından milli sporcu Tuana Çifçi’ye altın hediye edildi. Ayrıca Vakıf Başkanı Ahmet Önal da Altay Spor Kulübü’nün kurucusu olan hemşehrileri İsmail Altay ile kulüp başkanı Zeki Gündüz’e, kickboks branşında ülkemiz adına mücadele ederek madalyalar kazanan sporcuların yetişmesine katkıları dolayısıyla plaket takdim ederek başarılarının devamını diledi.

ÖNAL ÇOK GURURLU

Gerçekleşen buluşma sırasında konuşan ve hemşehrileri olan spor kulübü yöneticileri ile başarılı kickboksçu Tuana Çifçi’yi tebrik eden Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, “Sporcularımızın bu başarıları, özellikle uluslararası alanda elde ettikleri dereceler hepimiz için gurur kaynağıdır. Hele ki hemşehrilerimizin bu başarıda paylarının olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Dünya ikinciliğini elde eden sporcumuz Tuana kızımız, göğsümüzü kabartmıştır. Sporcumuzu ve kulüp yöneticilerini tebrik ediyorum. Kendisinin her zaman destekçisi ve yanında olacağız. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

ŞAMPİYONU YEMEKTE AĞIRLADILAR

Bu arada Kocaeli Erzurumlular Vakfı’nda gerçekleşen ödül töreninin ardından Vakıf Başkanı Ahmet Önal ve yönetim kurulu, kulüp idarecileri ile başarılı sporcu Tuana’yı Tarif Cağ Kebap’ta düzenlenen yemekte ağırladı. Burada bir arada cağ kebabının başına geçen Tuana, kestiği etleri yemekte diğer konuklara ikram etti. Buluşma yenilen yemekler ve sohbet eşliğinde içilen çayların ardından sona erdi.