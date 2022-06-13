Gebze’de 720 çocuk sünnet edildi

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 720 çocuk sünnet edildi. Toplu sünnet etkinliğine, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AKP İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Bülent Özdemir, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, aileler ve çocuklar katıldı.
Programda konuşma yapan Zinnur Büyükgöz, "Geçen sene 457 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik. Bu sene 720 çocuğumuzun kaydını gerçekleştirdik, şölenimize davet ettik. Bu şölenin çocuklarımıza ve ailelerine unutulmaz bir anı olmasını temenni ediyoruz. Kur’an- Kerim tilavetiyle, maskotlarla, jonglör gösterileriyle, konserle, ikramlarımızla hemşehrilerimize güzel bir gün yaşatacağız inşallah. Kıymetli misafirler, bu şölen, çocuklarımıza adanmış etkinliklerden biri. Gün boyu devam edecek şölende sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
Törende Kur’an-ı Kerim okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.