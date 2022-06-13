13 Haz 2022 - 16:24- Eğitim G: 13 Haz 2022 - 16:25

Üniversite sınavına girecek gençler, son hazırlıklarını Kitaphane’de yaptı

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Kitaphane, üniversite sınavına hazırlananların ilk tercihi oldu.
Üniversite sınavına girecek gençler, son hazırlıklarını Kitaphane’de yaptı mask
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18-19 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS-2022) sayılı günler kala sınava hazırlanan üniversite adayları hafta sonu boyunca Kitaphane’de son hazırlıklarını yaptı. Yoğun sınav maratonu ve eğitim dönemi içerisinde ders çalışabilecekleri ortam arayan öğrenciler, Kitaphane’de ders çalışırken buradaki materyallerden ve kaynaklardan faydalanma imkanı da buldu.

13 Haz 2022 - 16:24 İHA Kocaeli- Eğitim

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Üniversite sınavına girecek gençler, son hazırlıklarını Kitaphane’de yaptı mask
Üniversite sınavına girecek gençler, son hazırlıklarını Kitaphane’de yaptı
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