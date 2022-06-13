Plaj Voleybolu Turnuvası’nda sporculara ödülleri takdim edildi

Gölcük Belediyesi’nin yaz spor etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Kum Futbolu Turnuvası’nın ardından Plaj Voleybolu Turnuvası da ilçede spor coşkusunu dolu dolu yaşattı. 162 takım 360 sporcunun katılımıyla düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası, ilçeye renk ve heyecan kattı. Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde düzenlenen turnuvada, 7 ayrı kategoride birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Turnuva, tüm kategorilerde oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Turnuvanın finaline katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şampiyon takımların sporcularına ödüllerini takdim etti. Dereceye giren sporcuları tebrik eden Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen spor birimimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada, 25-26 Haziran’da yapılacak Sokak Basketbolu Turnuvası heyecanı var. Tüm hemşehrilerimizi, bu heyecana da ortak olmaya bekliyorum" dedi.