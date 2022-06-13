Motorine bu gece 2,60 liralık zam mı geliyor?

Benzin ve LPG'ye gelen zamların ardından bugün motorinle ilgili bir zam iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre 14 Haziran Salı 00.01'den itibaren motorine 2,60 TL zam geleceği belirtildi. Zamlı tarifeye göre İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin litresinin 27,84 TL'den 30,44 TL'ye yükseleceği öne sürüldü.
EPGİS SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Daha önce akaryakıt fiyatlarındaki zamlar hakkında bilgilendirmede bulunan ancak Enerji Piyasaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı(EPDK) ile yaşanılan tartışmanın ardından zamları duyurmayı bırakan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) bugün uzun süreden sonra yeni bir paylaşımda bulundu.
"BUGÜN ZAM BEKLENTİSİ YOK"
EPGİS'in açıklamasında motorine bugün zam geleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Zorunlu Bilgilendirme. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" ifadelerine yer verildi.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASINI BEKLİYORUZ"
EPGİS tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ceday - Yani yarın ohhh
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.