İzmit Belediyesi, Kocaelispor’a sahip çıkan isimleri unutmadı

İzmit Belediyesi, 6 Ağustos 2011 tarihinde yapılan kongrede Kocaelispor kapanmak üzereyken buna karşı durarak Yeşil-Siyah armaya sahip çıkan yönetim kadrosu ve futbolcularını İzmit Unutmaz diyerek bir araya getirdi. Sarısu Gençlik Kampı’nda düzenlenen programda Kocaelispor’un zor günlerinde takıma sahip çıkan isimlere teşekkür plaketi verildi.

BAŞKAN, YÖNETİCİLER VE FUTBOLCULAR

Kocaelispor’un vefalı yönetim ve teknik ekibini İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner karşıladı. Organizasyona, dönemin başkanı Orhan Görsen, yöneticiler Barbaros Kırdar, Suat Önder, Fahrettin Önder, Mehmet Teoman Özkan, Behiç Özkan, Bedri Satır, Levent Kılıçarslan, Sadun Gemici, Hayri Morkan ve Halil Yüksel, Teknik Direktör Yalçın Kıldıran, futbolcular Korhan İşeri, Okan Erdem, Ozan Güneş, Emre Kurtoğlu, Ebubekir Şentürk, Alper Emiral ve Anıl Gündoğdu ile eski başkanlardan Muammer Çelik katıldı.

FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE DUYGULANDILAR

Programa katılan isimler kendileri için hazırlanan görselleri incelerken duygulu anlar yaşadı. Dönemin futbolcularından Osman Kandemir Kuzey Irak’ta vatani görevde bulunduğu için programa katılamazken fotoğraf göndererek selamlarını iletti. Kandemir için hazırlanan görsel programda yer alan isimleri duygulandırdı.

ORHAN GÖRSEN, ANILARINI ANLATTI

2011 yılındaki olağanüstü genel kurulda kapatılma aşamasına gelen Kocaelispor için elini taşın altına koyarak başkan seçilen Orhan Görsen, başkanlık sürecinde yaşadıkları anıları anlattı. Görsen, “Biz Kocaelispor’a sahip çıktığımızdan görevi bıraktığımız zamana kadar çok zorluk çıktı. Ama her gittiğimiz yerde Kocaelispor’un çok sevildiğini gördük. Kocaelispor yurdun her yerinde çok güzel karşılandı. Saha içindeki mücadelemiz ne kadar yetersiz kalsa da tüm takımlar bu çabamız için bizi takdir etti”

KOCAELİSPOR’UN YERİ SÜPER LİG

“Kocaelispor iyi yönetildiği zaman çok güzel yerlere geliyor. Yeter ki geçmiş dönemdeki hatalar yapılmasın. Kocaelispor Süper Lig’e layık bir takım. İnşallah iyi bir şekilde yönetilerek kısa bir zamanda Süper Lig’e çıkar. Bu organizasyon için de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün düzenlediğiniz etkinlikle bizi onurlandırdınız. O dönemki arkadaşlarımla tekrar görüşmek beni çok duygulandırdı” ifadelerini kullandı.

“TARİHİN ALTIN SAYFALARINDA YER ALACAKSINIZ”

İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdür Ümit Duygu Çetiner, “Bu davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar, tarih sayfalarında her zaman güzel yerinde bulunur. Ama sizin 2011 yılında Kocaelispor’u ayakta tutmak için yapmış olduğunuz büyük özveri Kocaelispor tarihinin altın sayfalı yerlerinde yazacak. Tarih sizi onur ve gururla yad edecektir” dedi.