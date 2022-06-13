Galatasaray yönetiminde bir Kandıralı

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli kongresinde 2208 oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra ikinci kez başkan seçildi. Özbek’in yönetim kurulunda Kandıralı Niyazi Yelkencioğlu da yer aldı. Kandıra BUFA Manda Çiftliği’nin sahibi olan Yelkencioğlu, Özbek ile birlikte Galatasaray’ın başarısı için mücadele edecek.