13 Haz 2022 - 17:14- Gündem G: 13 Haz 2022 - 17:16

Galatasaray yönetiminde bir Kandıralı

Kandıralı olan Niyazi Yelkencioğlu, seçimi kazanan Dursun Özbek’in listesinden Galatasaray yönetim kuruluna girdi

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Galatasaray yönetiminde bir Kandıralı mask

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli kongresinde 2208 oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra ikinci kez başkan seçildi. Özbek’in yönetim kurulunda Kandıralı Niyazi Yelkencioğlu da yer aldı. Kandıra BUFA Manda Çiftliği’nin sahibi olan Yelkencioğlu, Özbek ile birlikte Galatasaray’ın başarısı için mücadele edecek. 
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13 Haz 2022 - 17:14 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

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