13 Haz 2022 - 17:16- Siyaset G: 13 Haz 2022 - 17:18

İYİ Parti İzmit'e 20 genç üye  

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı üye çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Başk...
İYİ Parti İzmit'e 20 genç üye   mask
Haber albümü için resme tıklayın

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı üye çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Başkan Yardımcıları Kenan Vural, Erol Derin, Abdurrahman Akgül ve İlçe Teşkilat Üyeleri ile İzmit İlçe Gençlik Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Vural'ın Kadıköy Mahallesi’nde düzenlediği üye katılım programında BBP ve diğer partilerden 20 genç üye katılımı gerçekleştirildi.

 

PARTİYE ÜYE OLAN GENÇLER 

Emirhan Yiğit

Tunahan Ulusoy

Hatice Yiğit

Enes Talha Üzülmez

Kerem Şık

Çapan Turgut

Bedirhan Yiğit

Çağla Yiğit

Samet Sert

Mert Ejderoğlu

Burak Doğan

Ahmet Topal

Uğurcan Korkmaz

Birkan Yılmazer

Hanife Öztanç

Ömer Astoz

Ahmet Şahan Akçay

Levent Yiğit

Kazım Taştan

Erdoğan Önder

Eren Kaya

Batuhan Güngör.

13 Haz 2022 - 17:16 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.369.742 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İYİ Parti İzmit'e 20 genç üye   mask
İYİ Parti İzmit'e 20 genç üye  
“İktidar olduğumuz an torpile son vereceğiz” mask
“İktidar olduğumuz an torpile son vereceğiz”
“Cumhuriyetimizi, Gençliğe Hitabe’den aldığım güçle koruyacağım” mask
“Cumhuriyetimizi, Gençliğe Hitabe’den aldığım güçle koruyacağım”
AK Dilovası Daraltılmış Danışma Meclisi’ni tamamladı mask
AK Dilovası Daraltılmış Danışma Meclisi’ni tamamladı
Zafer Partisi trafoları koruyacak! “Ak kedilerin sayısını da paylaşır mısınız?” mask
Zafer Partisi trafoları koruyacak! “Ak kedilerin sayısını da paylaşır mısınız?”
Seymen: Masa sürekli su sızdırıyor mask
Seymen: Masa sürekli su sızdırıyor
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL