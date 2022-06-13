İYİ Parti İzmit'e 20 genç üye  

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı üye çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Başkan Yardımcıları Kenan Vural, Erol Derin, Abdurrahman Akgül ve İlçe Teşkilat Üyeleri ile İzmit İlçe Gençlik Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Vural'ın Kadıköy Mahallesi’nde düzenlediği üye katılım programında BBP ve diğer partilerden 20 genç üye katılımı gerçekleştirildi.

PARTİYE ÜYE OLAN GENÇLER

Emirhan Yiğit

Tunahan Ulusoy

Hatice Yiğit

Enes Talha Üzülmez

Kerem Şık

Çapan Turgut

Bedirhan Yiğit

Çağla Yiğit

Samet Sert

Mert Ejderoğlu

Burak Doğan

Ahmet Topal

Uğurcan Korkmaz

Birkan Yılmazer

Hanife Öztanç

Ömer Astoz

Ahmet Şahan Akçay

Levent Yiğit

Kazım Taştan

Erdoğan Önder

Eren Kaya

Batuhan Güngör.