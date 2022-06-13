İYİ Parti İzmit'e 20 genç üye  

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı üye çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Başkan Yardımcıları Kenan Vural, Erol Derin, Abdurrahman Akgül ve İlçe Teşkilat Üyeleri ile İzmit İlçe Gençlik Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Vural'ın Kadıköy Mahallesi’nde düzenlediği üye katılım programında BBP ve diğer partilerden 20 genç üye katılımı gerçekleştirildi.
PARTİYE ÜYE OLAN GENÇLER
Emirhan Yiğit
Tunahan Ulusoy
Hatice Yiğit
Enes Talha Üzülmez
Kerem Şık
Çapan Turgut
Bedirhan Yiğit
Çağla Yiğit
Samet Sert
Mert Ejderoğlu
Burak Doğan
Ahmet Topal
Uğurcan Korkmaz
Birkan Yılmazer
Hanife Öztanç
Ömer Astoz
Ahmet Şahan Akçay
Levent Yiğit
Kazım Taştan
Erdoğan Önder
Eren Kaya
Batuhan Güngör.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.