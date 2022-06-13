13 Haz 2022 - 17:17- Gündem G: 13 Haz 2022 - 17:18

Büyükakın’dan Ankara’daki selzedelere yardım eli  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları için bölgeye amfibik araç gönderdi

Büyükakın’dan Ankara’daki selzedelere yardım eli   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD’ın talebi üzerine Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları için bölgeye amfibik araç gönderdi. Konuyu sosyal medya hesabından duyuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Ankara’da yaşanan sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeye amfibik araç gönderdik. Yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim bizi afetlerden korusun’’ dedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından amfibik araç ve 2 personel, Ankara Altındağ ilçesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

HEM SUDA HEM KARADA

Hem suda hem karada hareket edebilme özelliğine sahip amfibik araç, AFAD koordinasyonunda çalışmalara destek verecek. Amfibik araç, insan gücüyle ulaşılması zor alanlarda çalışmalar gerçekleştirebiliyor.

13 Haz 2022 - 17:17 - Gündem

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