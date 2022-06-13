İzmit Belediyesinden 2 okula spor malzemesi desteği

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, okullardaki sportif faaliyetleri desteklemek, kentte spor geleneği oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi, okullardan gelen talepler doğrultusunda spor malzeme desteği vermeyi sürdürüyor. Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak 28 Haziran Ortaokulu ve Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu’na spor malzemelerini teslim etti.
OKULLARDAN TEŞEKKÜR
İzmit Belediyesi, çocukları spora teşvik etmek ve derslerinin daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla okullardan gelen talepleri geri çevirmedi. Okullara mental set, antrenman seti basketbol, futbol, voleybol, hentbol topları teslim edildi. İdari kadro ve öğrenciler verilen destekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.