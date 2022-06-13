Esnaf Fethiye projesini değerlendirdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çalışmaların hızla devam ettiği Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme projesi kapsamında gece gündüz çalışıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fethiye Caddesi’nde beton serimi işlemini gerçekleştiren İzmit Belediyesi, diğer caddelerde de mesaisine devam ediyor. Esnaf çalışmaların tamamlanmasının ardından işlerinin açılmaya başlayacağını ifade etti.

GÜLOĞLU TAN PİDE SALONU’NUN SAHİBİ YUNUS TAN

“ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR”

Fethiye Caddesi çalışmaları güzel gidiyor. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekipler çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Önümüzdeki günlerde çalışmalar İnşallah daha da hızlanacak. İyi bir yolda ilerliyor çalışmalar. Bu projeden dolayı başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ediyoruz.



ENES AKBAL OPTİK’TEN EDA METİN

“ESKİ HALİNDEN GÜZEL OLACAK”

Fethiye Caddesi’nde gelinen şu nokta bizler için çok iyi. Çalışmaların başında bir takım sıkıntılar çektik. Çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor. Alt kısımda yeni parke taşları döşeniyor. Kullanılan taşlar güzel. Proje bitince Fethiye Caddesi eski halinden daha güzel olacak. Bu caddede uzun yıllar hiçbir çalışma yapılmadı. Proje bütün esnafımıza hayırlı olsun.



AVON İZMİT ŞUBESİ SAHİBİ NERİMAN GÜNDEMİR

“MÜŞTERİ POTANSİYELİMİZ ARTMAYA BAŞLADI”

1 yıldır Fethiye Caddesi’nde hizmet veriyoruz. Fethiye Caddesi’ndeki çalışmalar başta çok yavaştı ama beton döküldükten sonra çalışmalar daha da hızlandı. Böylece müşteri potansiyelimiz de artmaya başladı.



KAHVE DÜKKANI’NDAN NUR SELİN ACAR

“ESNAF KAZANACAK”

Çalışmaların hızlanmasıyla cadde biraz daha hareketlendi. Beton döküldü ve Fethiye Caddesi’nin durumu eski haline oranla daha iyi. Bu projenin tamamlanmasıyla esnaf kazanacak ve memnun olacağız.



SAAT 10’DAN VOLKAN COŞKUN

“TAŞLARIN MODELİNİ BEĞENDİM”

Fethiye Caddesi çalışmalarında ilk zamanlar biraz zorlanmıştık. Tozdu, topraktı biraz sıkıntılar çektik ama beton atılınca işlerimizde rahatlama oldu. Caddeye döşenen taşları da gördüm. Taşların modelini falan beğendim. İnşallah çalışmalar hızlı bir şekilde biter. Bizde işlerimize hızlı bir şekilde döneriz.