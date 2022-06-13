7 arkadaş dalgaların arasında kayboldu: 1 ölü

Alınan bilgiye göre Kandıra Kumcağız sahiline denize girmek için gelen arkadaş grubundan 7 kişi bir anda yükselen dalgaların arasında gözlerden kayboldu. KOSKEM ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen gençlerden 6'sı denizden çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi olan 22 yaşındaki Mustafa Berk için botla arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından denizden çıkartılan ve kalbi duran Mustafa Berk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berkin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.