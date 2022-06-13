Alınan bilgiye göre Kandıra Kumcağız sahiline denize girmek için gelen arkadaş grubundan 7 kişi bir anda yükselen dalgaların arasında gözlerden kayboldu. KOSKEM ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen gençlerden 6'sı denizden çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi olan 22 yaşındaki Mustafa Berk için botla arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından denizden çıkartılan ve kalbi duran Mustafa Berk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berkin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
13 Haz 2022 - 18:11- Asayiş Güncelleme: 13 Haz 2022 - 20:55
7 arkadaş dalgaların arasında kayboldu: 1 ölü
Gebze'den denize girmek için Kandıra Kumcağız sahiline gelen 7 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. 6 kişi dalgaların arasından çıkartılırken yaklaşık yarım saat sonra denizden çıkartılan 22 yaşındaki Mustafa Berk ise yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.