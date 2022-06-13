13 Haz 2022 - 18:11- Asayiş G: 13 Haz 2022 - 20:55

7 arkadaş dalgaların arasında kayboldu: 1 ölü

Gebze'den denize girmek için Kandıra Kumcağız sahiline gelen 7 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi. 6 kişi dalgaların arasından çıkartılırken yaklaşık yarım saat sonra denizden çıkartılan 22 yaşındaki Mustafa Berk ise yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
7 arkadaş dalgaların arasında kayboldu: 1 ölü mask
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Alınan bilgiye göre Kandıra Kumcağız sahiline denize girmek için gelen arkadaş grubundan 7 kişi bir anda yükselen dalgaların arasında gözlerden kayboldu. KOSKEM ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen gençlerden 6'sı denizden çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi olan 22 yaşındaki Mustafa Berk için botla arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından denizden çıkartılan ve kalbi duran Mustafa Berk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berkin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

13 Haz 2022 - 18:11 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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