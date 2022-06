2013’te başlayan Gezi eylemleri ülke geneli yayılmış, Kocaeli’de de Gezi eylemlerine destek verilmişti. Kocaeli’de toplamda 238 kişi hakkında yapılan yargılama sonucunda hapis ve para cezası kararı alınırken 167 kişiden 44’ü davayı temyize taşımıştı. Sakarya Bölge Mahkemesi temyiz kararını onamasının ardından 44 kişiden 35’ine verilen toplamda 60 yıl hapis cezası verildi. 5 kişiye toplam 15 bin 200 TL idari para cezası verilirken 44 kişiden 4’ünün ise beraatına karar verildi.

“EN BARIŞÇIL, EN DEMOKRATİK DİRENİŞ”

Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri bugün İzmit’te bulunan Eğitim-Sen Şube binasında bir araya geldi. Açıklamaya sendika ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı. Ortak açıklamayı okuyan KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yeliz Yılmaz Karstarlı şu ifadelere yer verdi; “Baskıya, zulme, adaletsizliğe, despotluğa karşı gelişen ülkemiz halk hareketleri tarihine altın harflerle yazılan, en barışçıl, en demokratik direnişin, Gezi Direniş’inin üzerinden 9 yıl geçti. İktidarın her türlü ayrımcı ve kutuplaştırıcı çabasına rağmen demokrasiye, adalete, özgürlüğe susamış her yaştan, her kimlikten, her düşünceden, her inançtan, her meslekten milyonlar dayanışmayı, karşılıklı saygı ve sevgiyi, kardeşliği temel alan bir toplumsal direnişe, Gezi’ye imza attılar. Doğanın talanına, doğal yaşam alanlarımızın yok edilmesine, kamusal alanların tasfiyesine, güvencesizliğe, geleceksizliğe, işsizliğe karşı bir mücadelenin, demokratik bir Türkiye özleminin adıdır Gezi direnişi.

“YALANA, HİLEYE, SENARYOLARA İHTİYAÇLARI VARDI”

“Astığı astık, kestiği kestik” Tek Adam Rejimi farklıkları zenginlik olarak gören, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, dışlamayan Gezi’nin değerlerine, demokrasi, özgürlük, adalet, eşitlik talebine o gün bugündür adeta savaş açtı. Olmadık yalanlara, iftiralara sığındılar. Gezi direnişi ve Gezi’ye katılanlar itibarsızlaştırılmaya, suçla ilişkilendirilmeye ve ötekileştirilmeye çalışıldı. Daha da otoriterleşmek ve OHAL’e varacak yeni bir süreci başlatmak için yalana, hileye, senaryolara ihtiyaçları vardı. Bu süreçte dava açtılar olmadı. Yargılananların tümü beraat etti. Yargıya müdahale ettiler, aynı iddianame ve iddialarla bu kez müebbetler, onlarca yıllık cezalar verdiler.

“DİRENİŞİN SİMGESİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ettiği makamı hiçe sayarak kişisel kin ve nefretini tüm erilliği ile başta Gezi’ye katılan kadınlar olmak üzere hepimize hakaret etmeye kadar vardırdı. Terörist, hain, çapulcu, sürtük ve azılı azınlık olduk! Buradan yeniden ifade etmek isteriz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizlere karşı kullandığı bu cinsiyetçi, , ayrımcı, zehirli nefret dilini kabul etmiyor, kınıyoruz. Çünkü Gezi umudun, geleceğine sahip çıkmanın, eşitlik ve özgürlük arayışının, ekolojik bir yaşam arayışının, direnişin simgesidir. Ezilen emekçilerin özgürlük ve eşitlik mücadelesinde, istibdat’a karşı verdiği mücadelede, kadın ve gençlik eylemlerinde, halkın demokrasi yürüyüşünde, grevlerde, boykotlarda ve tek adam rejiminin kurduğu düzene karşı her isyanda yaşamaya devam etmektedir.

“HALKA GELECEĞİ MİRAS BIRAKMIŞTIR”

İlimizde de Gezi eylemlerine katılıp gözaltına alınan 238 kişi hakkında açılan davalar sonucunda 35 arkadaşımıza toplamda 60 yıl hapis cezası, 5 arkadaşımıza toplam 15 bin 200 lira para cezası verildi. Ne yaparlarsa yapsınlar milyonların eseri Gezi’yi hafızlarımızdan silmeye, Gezi’nin değerlerini, ruhunu yok etmeye güçleri yetmedi, yetmeyecek. Milyonların demokrasiye, adalete, özgürlüğe, insanca yaşamaya olan özlemi sürdükçe Gezi hep yaşayacak. Çünkü Gezi Direnişi halka geleceği miras bırakmıştır. Gelecek işçilerin ve emekçilerin birleşik mücadelesiyle kurulacaktır. Gezi sürecinde aramızdan koparılan Berkin Elvan’ın, Ethem Sarısülük’ün, Ali İsmail Korkmaz’ın, Abdullah Cömert’in, Medeni Yıldırım’ın, Hasan Ferit Gedik’in, Ahmet Atakan’ın, Mehmet Ayvalıtaş’ın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Milyonların demokrasi, eşitlik, adalet mücadelesinin eseri Gezi’yi ve gezi tutsaklarını bir kez daha selamlıyoruz.”