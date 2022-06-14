İzmit'te halk otobüsü alev aldı

Alınan bilgiye göre İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi üzerinden Cumhuriyet Parkı yönünde seyir halinde olan Muhammet Özcan idaresindeki 41 J 0014 plakalı İzmit-Yenikent arası çalışan 5 Nolu özel halk otobüsü, Çınarlı durağından yolcu aldıktan hemen sonra yanmaya başladı. Otobüsün motor aksamından çıkan dumanları gören sürücü, aracını durdurarak yolcular indirdi. Sürücü, alevlere yangın tüpüyle müdahalede bulunurken çevredekilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken halk otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle İnönü Caddesi bir süre trafiğe kapalı kalırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.