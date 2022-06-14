“Kentin her yeri kadınlar için güvenli olana kadar susmayacağız”

Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi bugün Belediye İş Hanı önünde bir araya gelerek Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü S.Ç. yine belediyede görev yapan N.Ç isimli genç kadını taciz etmesi üzerine basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform ve İnisiyatif adına basın açıklamasını okuyan Ebru Ökten, “Bizlerin yaşamları cezasızlık, kadınları koruyan bütüncül politikalar üretmek yerine kadınları aşağılayan, düşmanca söylemleriniz, göz dikip bir bir elimizden alınan haklarımızla beraber gittikçe kırılganlaşıyor. Pamuk ipliğine bağlı yaşamlar sürmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAŞSAVCILIK İDDİALARI YALANLADI”

Ökten açıklamasında , “Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü S.Ç. bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Belediye personeli olarak hizmet götürme iddiasıyla kadınlara pervasızca saldırıda bulunma hakkını, cüretini bulduğu iddia edilen S.Ç. yargılanma sürecini takip edeceğiz. Geçtiğimiz yıl da Kartepe Uzunçiftlik Mahallesinde İkamet eden eski AKP Mahalle Başkanı S.Ç. 13 yaşındaki yeğeni cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yine Kartepe'de bu yılın ilk ayında engelli bir çocuğa taciz iddiasıyla 70 yaşındaki bir erkek tutuklanmıştı. Yine Kartepe'de 2020 yılında engelli bir genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla aralarında AKP'li yerel yöneticilerin olduğu iddiasıyla failler hakkında soruşturma yürütüldüğü basına yansımıştı. Konuya ilişkin AKP'nin yerel teşkilatından hiçbir açıklama yapılmazken, başsavcılık söz konusu iddiaları yalanlamıştır.

“TÜM TEHDİTLERE AÇIK BİÇİMDE HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İktidarı elinde bulunduran AKP Hükümeti bizleri, yaşamlarımızı, haklarımızı korumak iddiasından geri adım attıkça yerel idarelerde de mevki makam gücünü de kullanan eril zihniyet ellerini yaşamlarımız, bedenlerimiz üzerinden çekmemekte ısrar etmekte, cezasızlıktan güç bulan erkekler her gün yeni saldırıların fail şüphesiyle karşımıza dikilmektedir. Biz kadınlar ve çocuklarımız tüm bu tehditlere açık biçimde yaşamda kalmaya çalışıyoruz.

“YAŞAMLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ”

Bizler biliyoruz ki kadınların şiddet, taciz beyanlarını sorgulayan, nafaka hakkımıza göz diken, istismara evlilik yoluyla af getirmeye çalışan, hukuksuz biçimde kadınların yaşamlarını güvence altına alan sözleşmeleri fesheden kadın düşmanlığı kadınların hayatlarına mal oluyor. S.Ç. isimli erkeğin saldırısı nedeniyle, çaresiz kalarak yaşamına son vermeye girişen kadın şans eseri hayatta kalmasaydı, adını intihar ettiği söylenerek haberlerde okuyacaktık. Onun yitip giden yaşamı ardından S.Ç., Kartepe Belediyesi'ndeki görevine devam edecekti. Bizlerin yaşamları cezasızlık, kadınları koruyan bütüncül politikalar üretmek yerine kadınları aşağılayan, düşmanca söylemleriniz, göz dikip bir bir elimizden alınan haklarımızla beraber gittikçe kırılganlaşıyor. Pamuk ipliğine bağlı yaşamlar sürmek istemiyoruz. Bizler haklarımız, onurumuz, kimliğimiz, bedenimiz bizimdir diyerek hayatı istiyoruz. Birbirimizden de yaşamaktan da vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Her gün öldürülmeye, ölüme sürüklenmeye, şüpheli şekilde ölü bulunmaya devam ediyoruz. Yeter, bıktık, usandık diyoruz. S.Ç.'nin yargılanma sürecinin takipçisi olacağımızın, yaşamlarımız için, birbirimiz için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kere daha haykırıyoruz. Sesimizi duymadığınız her gün biraz daha çıplak, savunmasız kalan yaşamlarımız bizim! Bir kişi daha eksilmeyene, bir kişinin daha çaresizlikle yaşamına son vermeyi düşünmediği güne kadar eşit özgür yaşamı kurana kadar mücadelemiz sürecek” şeklinde konuştu.