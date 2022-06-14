24 il için ‘sarı kodlu’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(14- 20 Haziran 2022) Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Öte yandan yurdun birçok bölgesinde can kayıplarına neden olan sağanak yağışlar hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre 14 Haziran 2022 Salı günü yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya’nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

‘Sarı kodlu’ uyarı yayımladığı iller ise şu şekilde:

Erzincan, Tokat, Sivas, Tunceli, Aksaray, Karaman, Antalya, Bingöl, Giresun, Konya, Nevşehir, Yozgat, Bayburt, Artvin, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Gümüşhane, Malatya, Niğde, Rize, Ordu, Kırşehir, Trabzon.