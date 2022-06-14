Satrançta Kocaeli önemli bir organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Satranç Şampiyonası etkinliği için Türkiye’nin 20'den fazla ilinden 40 kulüp ve 90'a yakın takım ile 400’ü aşkın sporcu ilimize gelerek turnuvada yarıştı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 5 gün boyunca devam eden 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası’nda kazanan takımlar Avrupa’da ülkemizi temsil edecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu ile sporcular, veliler ve kulüp yöneticileri olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Ödül töreninde konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, satranç sporu için önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemizin her yerinden sporcularımız buraya satranç turnuvasına geldiler. Kocaeli’nde sizlere ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Satranç sporu gençlerimiz için kıymetli branşlardan birisi. Bizler de belediye olarak böyle bir spor branşının bu önemli turnuvasına destek vermekten mutlu olduk. Sporcularımız Kocaeli’ni gezdiler, gördüler doyasıya vakit geçirdiler. Gittiğiniz yerlerde Kocaeli’mizi anlatacak ve arkadaşlarını burayı görmek için davet edecekler. Şampiyonada emeği geçen Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine ve belediye ekibimize teşekkürlerimi iletiyorum. Şampiyon takımlarımızı ve hamle yapan tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

KAZANAN TAKIMLAR AVRUPA’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası’nda toplamda 23 il 84 takım ve 400’den fazla sporcu katılım gösterirken 18 yaş genel kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 12 yaş genel kategorisinde Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği Şampiyon oldu. Kadınlarda ise 18 yaşta Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği birinci olurken 12 yaş kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci oldu.