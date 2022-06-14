14 Haz 2022 - 10:04- Ekonomi G: 14 Haz 2022 - 10:37

Benzinde indirim

Geçen hafta yüksek oranda zamlanan benzine bu gece indirim geliyor.
Benzinde indirim mask

10 Haziran’da litre fiyatı 2 lira 18 kuruş zamlanan benzinde bu gece indirim var. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 97 kuruş düşecek. Motorinde ise bugün fiyat değişmeyecek. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye gerileyecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye satılıyor.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 255 ZAM

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu. İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu. Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.
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14 Haz 2022 - 10:04 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Gerçek - ALIRKEN KEPÇEYLE,VERİRKEN ÇAY KAŞIĞI İLE.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Haziran 11:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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