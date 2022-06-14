KOTO’dan Petlas Genel Müdürü Yalnız’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, Petlas Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hakan Yalnız’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi

25 YILLIK ÜST DÜZEY TECRÜBE

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Ömer Efe, Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay ve Mehmet Akif Şen’in yer aldığı KOTO heyeti, lastik sektöründe 25 yıllık üst düzey yönetim tecrübesi bulunan ve 2021 yılında Petlas Genel Müdürü olarak göreve başlayan İzmitli Hakan Yalnız’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

KOCAELİ’DE DE GÖREV YAPTI

Daha önce uluslararası endüstriyel lastik üreticisi Prometeon Tyre Group bünyesinde Üretimden Sorumlu Üst Yönetici olarak görev yapan ve şirketin 4 tepe yöneticisinden biri olarak dünya genelindeki üretim sorumluluğunu üstlenen Yalnız, 2017 yılında Pirelli ve Prometeon’un ayrılmasını takiben Prometeon Fabrika Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilimizde görev yapmıştı. Kocaeli’de başarılı bir dönem geçiren Yalnız’ı, tebrik etmek üzere Petlas’ın Kırşehir’deki üretim üssüne konuk olan KOTO heyeti, Kocaeli iş dünyasının selamını da iletti. Ziyarette, Petlas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Özcan, Petlas Araştırma ve Geliştirme Proje Müdürü Erdin Onat da yer aldı.

KOTO’YA TEŞEKKÜR

Yalnız’a yeni görev yerinde başarılar dileyen Başkan Bulut, “Kocaelili hemşerilerimizin, gerek dünyada, gerekse ülkemizde üst düzey görevler alması bizleri oldukça gururlandırıyor. Hakan Yalnız, Kocaelimizin yetiştirdiği, kıymetli bir değerdir. Yeni görev yerinde de başarılı olacağına yürekten inanıyoruz” dedi. KOTO heyetine, başarı dilekleri dolayısıyla teşekkür eden Genel Müdür Yalnız, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markası Petlas hakkında kapsamlı bilgiler verdi.