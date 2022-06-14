14 Haz 2022 - 10:37- Gündem G: 14 Haz 2022 - 10:39

Gölcük'te 2 katlı kargir bina mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük'te 2 katlı kargir bina mahkemeden satılık
Gölcük'te 2 katlı kargir bina mahkemeden satılık mask

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle, 288 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz üzerinde bodrumve zemin katlardan oluşan 1 adet toplam 2 katlı kargir bina vardır. Üzerindeki ev hissedarlardan Hasan KANPARA'ya aittir. Bodrum katta 1 adet , zemin katta da 2 adet olmak üzere toplam 3 adet meskenden oluşmaktadır.60 yıllık binadır.Yapılaşmanın çok yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Çok eski ve döküktür. Bakımsız ve izbe bir durumdadır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...
# bir

14 Haz 2022 - 10:37 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.382.096 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel'de 4+1 111 m² dubleks daire icradan satılık mask
Karamürsel'de 4+1 111 m² dubleks daire icradan satılık
Gölcük'te 2 katlı kargir bina mahkemeden satılık mask
Gölcük'te 2 katlı kargir bina mahkemeden satılık
İzmit Belediyesinden 2 okula spor malzemesi desteği mask
İzmit Belediyesinden 2 okula spor malzemesi desteği
Büyükakın’dan Ankara’daki selzedelere yardım eli   mask
Büyükakın’dan Ankara’daki selzedelere yardım eli  
İzmit Belediyesi, Kocaelispor’a sahip çıkan isimleri unutmadı mask
İzmit Belediyesi, Kocaelispor’a sahip çıkan isimleri unutmadı
Gebze’de 720 çocuk sünnet edildi mask
Gebze’de 720 çocuk sünnet edildi
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL