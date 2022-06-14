Gölcük'te 2 katlı kargir bina mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle, 288 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz üzerinde bodrumve zemin katlardan oluşan 1 adet toplam 2 katlı kargir bina vardır. Üzerindeki ev hissedarlardan Hasan KANPARA'ya aittir. Bodrum katta 1 adet , zemin katta da 2 adet olmak üzere toplam 3 adet meskenden oluşmaktadır.60 yıllık binadır.Yapılaşmanın çok yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Çok eski ve döküktür. Bakımsız ve izbe bir durumdadır.

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