14 Haz 2022 - 10:38- Gündem G: 14 Haz 2022 - 10:41

Karamürsel'de 4+1 111 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Karamürsel'de 4+1 111 m² dubleks daire icradan satılık
Karamürsel'de 4+1 111 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Ereğli Mahallesi, Tepealtı Mevkii, 305 Ada, 3 Parsel,9 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın kuzeyinde Güzelyalı Caddesi ve İzmit Körfezi, güneyinde 5 numaralı parsel, batısında 2 numaralı parsel, doğusunda 4 numaralı parsel bulunan 533,27 m2 miktarlı taşınmaz imar parseli konumundadır. Mahallenin meskun alanında bulunan taşınmaz ayrık yapı nizamında dört katlı yapı sahası olarak planlanmış yapı adasında bulunmaktadır. Taşınmazın etrafındaki yapılaşmalar tamamlanmış durumdadır.

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14 Haz 2022 - 10:38 - Gündem

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