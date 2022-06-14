14 Haz 2022 - 10:40- Gündem G: 14 Haz 2022 - 10:43

Başiskele'de 4517 m² tarla mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 4517 m² tarla mahkemeden satılık

14 Haz 2022 - 10:40 - Gündem

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