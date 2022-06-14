14 Haz 2022 - 10:49- Kültür-Sanat G: 14 Haz 2022 - 10:51

Tarihi tren garında 'Öylesine Bir Sergi'

İzmit Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Sergi Salonu, Fikriye Bayraktar Küratörlüğünde ve 41 Sanat iş birliğinde, “Öylesine Bir Sergi” adı çalışmaya ev sahipliği yaptı.
Tarihi tren garında 'Öylesine Bir Sergi' mask
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Kentimizin sanatsal alanda yapmış oldukları çalışmalarıyla dikkat çeken 41 Sanat, Fikriye Bayraktar Küratörlüğünde yine başarılı bir sergiye imza attı. Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Sergi Salonu’nda hafta sonu açılan “Öylesine Bir Sergi” adlı sergi, yine birbirinden güzel eserleri aynı çatı altında topladı. Kocaeli’nin yanı sıra İzmir ve Eskişehir’den de katılımcıların yer aldığı programda kitap okumanın teşvik edilmesi amacıyla tüm davetlilere kitap ayracı hediye edilirken, katılımcılara da belge takdimi yapıldı. Büyük beğeni toplayan ve 16 sanatçının 5’e eseriyle katıldığı sergi, 18 Haziran’da açık olacak.
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14 Haz 2022 - 10:49 - Kültür-Sanat

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Tarihi tren garında 'Öylesine Bir Sergi' mask
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