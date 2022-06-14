Hyundai Mobis Türkiye ekibi ve 23 Nisan İlkokulu öğrencileri birlikte güvenli araç tasarladı

Hyundai MOBİS, daha öncesinde Alikahya ilkokulu ile yürüttüğü sosyal sorumluluk projesini bu yıl ikinci kez 23 Nisan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri ile uygulamaya geçirdi.

ARAÇ TASARLADILAR

23 Nisan İlkokulu’nda oluşturulan küçük mühendisler sınıfı ile öğrencilere güvenli otomobil teknolojisi anlatıldı. Öğrenciler ayrıca Hyundai MOBİS çalışanlarının desteğiyle trafik kazaları, otomobil güvenliği mühendisliği teknolojisi hakkında bilgilendirildi. Ardından öğrendiklerini uygulayan öğrenciler, herhangi bir engel ile karşılaştıklarında duran emniyetli araç tasarladı.

EĞİTMENLER VE PERSONELLER DE KATILDI

Uygulamalı eğitime MOBİS Türkiye CEO’su Nam İll Heo, İnsan Kaynakları Yöneticisi Sang Youb Kim, Kıdemli İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Necdet Öztürkçü, 23 Nisan İlkokulu Müdürü Cemal Aygüzel ve

Hyundai MOBİS şirketinden çeşitli kademelerdeki yöneticiler ve mühendislerden; Özgür Eyvaz, Birand Yeldan, Minsoo Kim, İlknur Kılıç, Ahmet Furkan Yavuz, Burak Sezer , Ebru Kılıç Azaklı ve 23 Nisan İlkokulu sınıf öğretmeni Zeynep Ulusoy katılmıştır.

HER YIL FARKLI BİR OKULDA

Dünya’da 20 ülkede fabrikaları bulunan Hyundai MOBIS ,Almanya ve Çin’de uygulanan projeyi ülkemizde de ikinci kez hayata geçirdi. 10 yıl önce İzmit’te kurulan Hyundai MOBİS tarafından 23 Nisan İlkokulu’nda küçük mühendisler sınıfı oluşturuldu.

Hyundai Mobis Türkiye ekibi eşliğinde materyaller ile çocuklara elektrikli ve güvenli araçların tasarımları yaptırıldı. Hyundai MOBİS, bu projeyi her yıl farklı bir okulda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.