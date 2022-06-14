Kocaeli’de 14 hakim ve 13 savcı yükselmeye hak kazandı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 30 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

14 HAKİM, 13 SAVCI VE 2 İDARİ YARGI ÜYESİ

HSK'nin bir diğer kararında da 2022 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı. Yayınlanan listede Kocaeli’de yükselmeye hak kazanan 14 hakim, 13 savcı ve 2 idari yargı üyesi yer aldı.

HAKİM SINIFI

2’nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan:

İsmail Avcı Kocaeli Hakimi

Tülin Dokuzlar Özbey

4’üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan:

Aslı Arslan (Gebze Hakimi)

Kadriye Odabaşıoğlu (Kocaeli Hakimi)

4’üncü derecede tercihan yükselmeye layık olan

Fikri Altun (Gebze Hakimi)

5’inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan

Emine Öztürk İnci (Kocaeli Hakimi)

Emine Kocabay (Gebze Hakimi)

5’inci derecede tercihan yükselmeye layık olan

Nurçin Güler (Kocaeli Hakimi)

Gizem Kaya ( Gebze Hakimi)

5’inci derecede yükselmeye layık olan

Emre Kantar (Kocaeli Hakimi)

6’ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan

Özge Hazırbaş (Kocaeli Hakimi)

6’ncı derecede yükselmeye layık olan

Sacit Kaya (Gebze Hakimi)

7’nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan

Selami Melek (Gebze Hakimi)

Tuğba Korkmaz (Kocaeli Hakimi)

SAVCI SINIFI

2’nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan:

Merve Atayay (Gebze Cumhuriyet Savcısı)

Tevfik Arslan (Gebze Cumhuriyet Savcısı)

İlhan Akçay (Kocaeli Cumhuriyet Savcısı)

3’üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan:

Eda Atak Cihan (Kocaeli Cumhuriyet Savcısı)

Mehmet Ali Ergin (Gebze Cumhuriyet Savcısı)

Mehmet Orçun İridere (Körfez Cumhuriyet Savcısı)

3’üncü derecede tercihan yükselmeye layık olan:

Nuran Fatma Gönenç (Kocaeli Cumhuriyet Savcısı)

4’üncü derecede tercihan yükselmeye layık olan:

Mustafa Aydın Aşık (Kandıra Cumhuriyet Savcısı)

5’inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan:

Tülay Bilgiç (Gebze Cumhuriyet Savcısı)

Mehmet Fettahoğlu (Kocaeli Cumhuriyet Savcısı)

Selda Tutuş (Kocaeli Cumhuriyet Savıcısı)

Hakan Boyun (Körfez Cumhuriyet Savcısı)

5’inci derecede tercihan yükselmeye layık olan:

Gürkan Sözen (Kocaeli Cumhuriyet Savcısı)

İDARİ YARGI:

2’nci derece mümtazenyükselmeye layık olan

Mücahit Mert (Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi)

Cemil Dursun (Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi)