Büyükakın: İhtiyaç sahiplerinin yanındayız 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Akmeşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Fatih Aktürk, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Misafirlerini ayrı ayrı ağırlayan Başkan Büyükakın, Kocaeli gündemi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, “Bugün şehrimizde ve ülkemizde güvenli bir şekilde yaşıyorsak, bu toprakları bize vatan olarak bırakan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“HİZMETKÂRI OLDUĞUMUZ HALKIMIZ İÇİN VARIZ”

Kendilerini ağırladığı için teşekkür eden konuklarına, “Tek hedefimiz ülkemizle beraber büyük ve güçlü, aynı zamanda dünyadaki şehirlerle yarışan bir Kocaeli’ni inşa ve ihya etmektir” diyen Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “İşte bunu da yine milletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve hemşerilerimizle gerçekleştireceğiz. Halkımızla olan birlik ve beraberliğimiz bizim aynı zamanda en büyük itici gücümüz. Vatandaşlarımızdan enerji alıyor, hizmetlerimizi konumlandırırken de merkeze insanımızı alıyoruz. İnsanımız için varız ve hizmetkârı olduğumuz halkımız için varız.”

“ŞEHRİMİZDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDAYIZ”

“Ülkemizin ve şehrimizin hizmetlerle son yirmi yılda yaşadığı dönüşümü milletimiz takdir ediyor” diyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde bize duyulan güvene ilk günden itibaren layık olmaya çalışıyoruz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerinin, kadınlarımızın, engellilerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin hep yanındayız. Bunu da vatandaşlarımızın ve geleceğimizin sahipleri nesillerimizin taleplerine göre yapıyoruz. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Onlar içinde elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz.” ifadelerini sarf etti.