Milli İrade Meydanı ihalesine 5 teklif

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanı haline getirilmesi planlanan Milli İrade Meydanı için ihale 11 Nisan Pazartesi günü belediye binasında bulunan ihale salonunda gerçekleştirilmişti. Etüt Proje Şube Müdürü Ercan Özkan'ın ihale komisyon başkanlığı yaptığı ihalede tek bir firma teklif vermişti. Sadece Haldız İnşaat’ın teklif verdiği ihalede Büyükşehir Belediyesi, rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğini açıklamıştı.

MUHAMMEN BEDEL ARTTI

Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen ihale bugün yeniden yapıldı. 50 bin metrekarelik alan üzerinde yapılacak olan Milli İrade Meydanı Projesi için ikinci ihale bugün Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşti. 5 firmanın teklif verdiği ihalenin muammen bedeli ise 215 milyon 721 bin 788 lira 86 kuruş olarak açıklandı. İhalede, 177 milyon 455 bin liralık teklifiyle en düşük teklifi Soykaya İnşaat Mekanik Tesisat İmalat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi verdi. En yüksek teklifi ise 229 milyon 975 bin TL’lik teklifi ile Gürtur İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.

TEKLİFLER

Soykaya İnşaat Mekanik Tesisat İmalat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi: 177 milyon 455 bin TL

Al-Ga İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret anonim şirketi: 208 milyon 832 bin TL

Yaşar Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi: 209 milyon 444 bin TL

ACM Mühendislik Tarım Hayvancılık İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi: 221 milyon 750 bin TL

Gürtur İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: 229 milyon 975 bin TL