14 Haz 2022 - 16:09- Spor G: 14 Haz 2022 - 16:10

Bingöl ve Kurnaz gözlemci plaketlerini aldı
Bingöl ve Kurnaz gözlemci plaketlerini aldı mask

İlimizde uzun yıllar Ulusal Hakemlik olarak başarı ile görev yapan Ertaç Bingöl ile Yavuz Kurnaz, voleybol gözlemcisi oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu, iki başarılı voleybol insanına gözlemci plaketlerini gönderdi. Ertaç Bingöl ile Yavuz Kurnaz, 2021-2022 Kemal Şen Voleybol Ligi ödül töreninde aldı. Voleybol İl Temsilcisi Gürhan Öztürk “Kocaeli ve ülke voleyboluna çok değerli emekleri olan Ertaç Bingöl ve Yavuz Kurnaz hocalarımızı tebrik eder yeni görevlerinde başarılar dilerim” dedi.
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14 Haz 2022 - 16:09 - Spor

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