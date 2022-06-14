14 Haz 2022 - 16:09- Spor G: 14 Haz 2022 - 16:11

Tekvandocular şov yaptı
Tekvandocular şov yaptı mask
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Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü’nün 627 sporcunun katılımıyla düzenlediği Tekvando Şampiyonası, büyük coşkuya sahne oldu

627 SPORCU

14 farklı branşta 4.607 sporcu ile çalışmaların sürdüğü Derincespor bünyesinde eğitimlere devam eden tekvandocular bu kez kendileri için düzenlenen turnuvada bir araya geldi. 627 sporcunun katılımıyla düzenlenen Derince Belediyesi Tekvando Şampiyonası iki gün boyunca Yenikent Spor Salonu’nda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da takip ettiği turnuvada düzenlenen törenle sporculara madalyaları takdim edildi.

14 Haz 2022 - 16:09 - Spor

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