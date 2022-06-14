Tekvandocular şov yaptı

Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü’nün 627 sporcunun katılımıyla düzenlediği Tekvando Şampiyonası, büyük coşkuya sahne oldu
627 SPORCU
14 farklı branşta 4.607 sporcu ile çalışmaların sürdüğü Derincespor bünyesinde eğitimlere devam eden tekvandocular bu kez kendileri için düzenlenen turnuvada bir araya geldi. 627 sporcunun katılımıyla düzenlenen Derince Belediyesi Tekvando Şampiyonası iki gün boyunca Yenikent Spor Salonu’nda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da takip ettiği turnuvada düzenlenen törenle sporculara madalyaları takdim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.