Gölcük’teki masa tenisi turnuvası sona erdi

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergâh İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğiyle 3.’sü düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Turnuvaya Küçükler ve Büyükler kategorilerinde toplam 188 sporcu katıldı. Çekişmeli maçlara sahne olan karşılaşmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Başkan Sezer, dereceye giren sporcuları tebrik ederek turnuvaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.